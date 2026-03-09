ハウスコム、社員の健康を支える取り組みが5年連続で評価　　　　　健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区 代表取締役 社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026」(大規模法人部門)に5年連続で認定されました。

■健康経営優良法人認定制度とは

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

当社にとって本認定は、「人を大切にする経営」を実践してきた証であり、安心して挑戦できる職場環境づくりが評価された結果と考えています。健康で活力ある組織こそが質の高いサービスを生み出す源泉であり、今後も健康経営のさらなる向上に注力していきます。

■当社の取り組みについて

＜健康経営の推進体制＞

● 2019年度より健康経営に向けた取り組みを開始。2025年度に「ハウスコム健康宣言」を制定し、社内横断的な推進体制を強化

● 2025年度より経営課題および取組施策を整理した「戦略マップ」を策定

＜長時間労働の抑制＞

● 出退勤・残業時間の適正管理を徹底し、勤怠システムの正しい運用についてeラーニングを活用した定期教育を実施

● 「ノー残業デー」の設定、PC使用時間の制限、有給休暇取得の促進、勤務間インターバル制度の導入により、実効性のある働き方改革を推進

● 7日以上の連続勤務者に対し本人および上長へ警告を実施するなど、健康障害の未然防止を強化

＜禁煙推進＞

● 就業時間中の喫煙を禁止

● 喫煙外来治療補助制度を設け、グループ全体で禁煙を支援

● 健康保険組合によるオンライン禁煙プログラムを実施。PCやスマートフォンで受診が可能で、卒煙希望者や再挑戦者を支援

＜疾病による長期療養時の給与補償制度（LTD制度）＞

● 病気やケガにより長期間就業が困難となった場合に一定の収入を補償するLTD（Long Term Disability）制度を導入

＜治療と仕事の両立支援制度＞

● がんなどの傷病治療と仕事の両立を支援する社内相談窓口を設置

● 有効期限切れの有給休暇を最大60日まで積立可能とする「サポート有給休暇制度」（2018年4月導入）により、治療専念を支援

＜健康増進施策＞

● 健康増進アプリ「QOLism」を導入し、食事記録によるカロリー管理機能やエクササイズ動画の活用を促進

● 大東健康保険組合主催のウォーキングイベントおよび8週間の運動記録チャレンジを同アプリ上で実施し、生活習慣病予防や運動習慣の定着を支援

● 睡眠計測や健康コラム閲覧が可能な睡眠イベントを開催し、心身の健康維持および眠気や疲労による事故リスク低減を推進

● インフルエンザ予防接種費用を補助し、感染予防対策を強化

＜アスリート社員たちによる体験会、健康に関する社内研修を実施＞

● アスリート社員によるビーチバレーボール体験会を開催

● 食事・運動・睡眠をテーマとしたオンライン研修を実施

● これらの取り組みが評価され、スポーツ庁認定「スポーツエールカンパニー」に3年連続で認定

＜社内コミュニケーションの活性化＞

● 地域ごとに、全従業員を対象とした社内交流イベント「コムフェス」を開催

● 社内で感謝の気持ちを可視化するサービス「THANKS GIFT」を通して、従業員同士が「ありがとう」を伝え合う文化が醸成

