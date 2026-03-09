兼松、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に2年連続認定

兼松株式会社

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、2026年3月9日、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門において、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」の認定を受けました。

「健康経営優良法人」は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に健康経営を実践している企業を認定する制度であり、その中でも特に優良な上位500社が「ホワイト500」として顕彰されます。なお、兼松は「健康経営優良法人」への認定は6年連続、「ホワイト500」は2年連続での認定となります。

兼松では、健康経営に関する方針および基本的な考え方を明確化するとともに、健康経営推進体制を整備し、健康経営戦略マップやパフォーマンス指標を定めた上で、従業員の心身の健康保持・増進に向けた様々な取組みを実施しています。取組みの詳細については、当社ウェブサイトの健康経営ページ(https://www.kanematsu.co.jp/sustainability/social/health-safety)をご参照ください。

今後も「会社の健全なる繁栄を通じて、企業の社会的責任を果たし、従業員の福祉を増進する」という企業理念の一節に基づき、それぞれの個性・能力を発揮できる働きやすい環境づくりを推進して参ります。

