都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク　「GranDuo経堂20」でZEH-M Orientedを取得　環境に配慮した投資用新築一棟RCマンション開発を推進

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、2026年９月下旬に竣工予定の「GranDuo（グランデュオ）経堂20（以下「本物件」）」において、建築物省エネルギー性能表示制度（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System、以下「BELS」)の評価認証を取得し、当社開発物件として11棟目のZEH-M Orientedに認定されたことをお知らせいたします。

【GranDuo経堂20 外観CG・内観CG】

本物件は、周辺の緑豊かな環境や閑静な住宅街に自然に溶け込むよう、落ち着いた色調にアクセントを加えた外装デザインを目指しました。内観には、開放的なリビング空間をはじめ、多様なしつらえを取り入れ、入居者一人ひとりの「自分らしさ」を引き立てる暮らしを実現しています。

こうした住空間を備える本物件は、環境性能においても高い基準を満たしており、この度「BELS」を取得しました。断熱性能に優れたサッシの採用や断熱材の適切な設置により外皮性能を向上させ、省エネ基準を上回る性能を確保しています。さらに、給湯設備、冷暖房設備、照明設備、換気設備で消費エネルギーを抑制する機器を導入することにより、省エネ基準の住宅と比較し、単位面積当たりの一次エネルギー消費量を25％程度削減できる見通しです。これにより、光熱費の高騰が続く状況において、居住者の負担軽減にもつながることが期待できます。

当社では今後開発するすべてのレジデンス物件において、基本的にZEH-M Oriented 以上の省エネ性能を確保する方針です。地球環境に配慮しながら、高い資産価値を備えた投資用マンションを提供し、新たなライフスタイルを提案することで、夢のある未来と豊かな社会の実現に貢献してまいります。

◆BELS（ベルス）とは https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html

新築・既存の別を問わず、全ての建築物における省エネルギー性能を第三者評価機関が評価し認定する建築物省エネルギー性能表示制度です。

◆ZEH-M Orientedとは

断熱性能を向上させ強化外皮基準をクリアするとともに、効率的な設備等の導入により、室内環境を維持しつつ大幅な省エネを実現し、年間の一次エネルギー消費量を20％以上削減※1したマンションです。

※1 平成28年度省エネ基準による「暖房」「冷房」「換気」「照明」「給湯」の基準一次エネルギー消費量との比較

◆「GranDuo経堂20」物件概要

●所在地 ：東京都世田谷区経堂５-20-14

●アクセス ：小田急小田原線 千歳船橋駅 徒歩７分、経堂駅 徒歩13分

●構造/規模 :鉄筋コンクリート造/地上５階建

●敷地面積 ：286.39平方メートル

●延床面積 ：762.03平方メートル

●竣工年月 ：2026年９月下旬予定

●評価結果 ：エネルギー消費性能（住棟）★★★、断熱性能５

●評価書交付年月日：2026年２月12日

●特長 ：一次エネルギー消費量を25％程度削減

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489