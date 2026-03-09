イタンジ、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。

◆ 健康経営優良法人とは

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

健康経営優良法人認定制度ポータルサイト：https://kenko-keiei.jp/(https://kenko-keiei.jp/)



◆ 概要と取り組み

当社は、従業員が働きがいと誇りを持って業務に取り組めるよう、活躍を支援する様々な制度や環境整備を行っています。2025年度においては、これまでの取り組みに加え、さらなる労働環境の最適化と健康意識の向上に努めました。

- ワークライフバランスと適切な労務管理の徹底労務関連部署による労働時間適正化の施策を継続するとともに、年次有給休暇の取得推奨日を設定するなど、積極的なリフレッシュを促進しました。また、管理職を対象とした労務管理研修を定期的に実施し、組織全体で健康的な働き方を支える体制を強化しています。- 心身の健康を支える福利厚生と環境づくり運動習慣の促進： 提携するスポーツジムやヨガスタジオの利用補助を継続し、日常的な運動機会の創出を支援しています。朝食提供施策「GA MORNING BASE」の展開： 2025年11月より開始した本社での朝食無料提供などを通じ、従業員の食生活の改善とコミュニケーションの活性化を推進しています。健康リテラシーの向上： 安全衛生委員会による定期的な情報発信や、産業医・経営層との連携を強化し、従業員自らが健康管理を主体的に行える環境を整えています。

◆ 健康経営宣言 イタンジ代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

https://corp.itandi.co.jp/company/healthmanagement

私たちは「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」という、不動産業界の常識を塗り替える大きな挑戦を続けています。メンバー一人ひとりが持つポテンシャルを最大限に発揮し、イノベーションを起こし続けるためには、心身ともにベストコンディションであるための揺るぎない基盤が必要です。

私たちは、すべてのメンバーが健康で、かつ心理的な安全性を保ちながら躍動できる環境を追求します。一人ひとりの健康と幸せこそが、新しい常識を創り出すエネルギーの源泉であると信じ、組織を挙げた健康経営を推進してまいります。

◆ 健康経営方針

・健康増進活動やメンタルヘルスケア向上を積極的に行い、一人ひとりの心身の健康を保ちます。

・一人ひとりの健康を大事にする職場風土を醸成し、健康増進施策の推進を続けます。

・一人ひとりの健康リテラシー向上のため、生活習慣改善などを積極的にサポートします。

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間： 2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の4サービス（申込受付くん、電子契約くん、入居者管理くん、内装工事くん）導入企業の推定削減枚数を元に算出



社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://www.itandi.co.jp/(https://www.itandi.co.jp/)

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB（イタンジビービー）」の開発、運営

・不動産賃貸業務のDXサービスの開発、運営

・不動産売買仲介会社向けDXサービスの開発、運営