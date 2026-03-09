ネオレックスが「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました

株式会社ネオレックス

株式会社ネオレックス（本社：名古屋市熱田区、代表取締役社長：駒井拓央）は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康維持・増進に取り組む企業を表彰する制度です。

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

ネオレックスの健康経営への取り組み（一部抜粋）

・ストレスチェックの実施

・企業対抗型ウォーキングイベントへの参加

・メンバー主導で筋トレや、ストレッチなどに取り組む企画を月2回実施

・協会けんぽ愛知支部による、健康づくり講座の受講

・インフルエンザの予防接種費用を全額補助

・栄養バランスの良いお弁当の支援

・柔軟な働き方の実現（テレワーク、フレックス制度、時短勤務）

認定の背景と今後の取り組み

当社は「メンバーの幸せ」を追求するため、これまでに

・メンバーお互いのことを良く知るための日々の朝礼や面談

・メンバーが働く場所を自由に選べる「ABW」の考え方を取り入れたオフィス

・手厚い家族・子ども手当

・毎月特定土曜日に出勤して、月度内の平日に休めるフレックスワークデー／ホリデー制度

・「部下・指示・やらせる」と言わない企業文化

といった様々な取り組み、経営を進めてきました。

※こうした取り組みが評価され、2017年には、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞を受賞しました。

詳細は、下記の記事をご覧ください。

https://www.neorex.co.jp/news/602/

より良い制度を追求する活動の一環として、「健康経営優良法人認定制度」や、その認定企業が取り組んでいる活動を実践することにも取り組んできました。

今回の認定を嬉しく思うと同時に、今後もメンバーの健康増進を目指して、ネオレックスらしい取り組みを追求していきたいと考えています。

株式会社ネオレックスについて

ネオレックスは、名古屋に本社を持つIT企業です。「キンタイミライ（旧バイバイタイムカード）」は、2003年にサービスを開始、大企業を中心に115社、38万人の方々の勤怠管理をさせていただいています。

iPad向け勤怠管理アプリ「タブレットタイムレコーダー」は導入企業数9,500社以上、グッドデザイン賞を受賞。

人を幸せにするIT企業になること、マネされる会社になることを目指しており、2017年には「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞において、審査委員会特別賞を受賞しました。（https://www.neorex.co.jp/）

主な受賞歴

・第7回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞（2017年）

主催：人を大切にする経営学会

・ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー 2009

主催：IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）

・ASP SaaSアワード2007/2008

主催：ASPIC（NPO法人ASP・SaaS・IOT・クラウド コンソーシアム）