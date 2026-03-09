アイエスエフネットの健康経営に関する取り組みが認められ、5年連続「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年3月9日付で、経済産業省より「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたことをお知らせいたします。





◆健康経営優良法人認定制度

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営（※）を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

本制度では、大規模企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。

（※）健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。

（引用：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html）

◆アイエスエフネットの健康経営に関する主な取り組み

アイエスエフネットは、IT業界特有のメンタルヘルスの課題や長時間労働に対し、「健康の追求」をスローガンに掲げた強固な推進体制を構築しています。具体的には、法令を上回る厳格な勤務管理と早期面談による「長時間労働の是正」、健康診断再検査受診率100％を目指す「徹底した健康管理」、そして経営幹部主導による「効率的な働き方の実現」を3つの柱として宣言しています。従業員とその家族が安心できる「健康第一」と「高い生産性」を両立させた企業文化の醸成を加速させています。

取り組みの詳細はこちらをご覧ください。

https://www.isfnet.co.jp/sustainability/employee_health.html

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

