野村不動産グループ 12 社が、「健康経営優良法人 2026」に認定

野村不動産ホールディングス株式会社（東京都港区／代表取締役社長：新井聡、以下「当社」）は、野村不動産グループ企業（以下、当社グループ）12 社が経済産業省と日本健康会議が共同で認定する 「健康経営優良法人2026」に認定されましたので、お知らせいたします。大規模法人部門においては「健康経営優良法人」上位500社は「ホワイト500」とされており、当社および当社グループの5 社がこの「ホワイト500」にも認定されました。また、中小規模法人部門において昨年、初の「健康経営優良法人」認定となった3 社についても連続して認定となっております。

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。今年度は当社グループにおいて以下のとおり12 社が認定されました。

1. 「健康経営優良法人2026」認定企業2. 当社グループの取り組みの一例

当社グループ（8 社）は、各社の連携を強化するため、点在していたオフィスを集約し、野村不動産（株）が手掛ける芝浦地区の再開発プロジェクトによって誕生した「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」へ本社移転を行いました。本社移転を通して目指す5 つの価値のうちの一つに「Wellbeing UP」を掲げ、働く環境と仕組みにより、役職員一人ひとりの働き甲斐と働きやすさを高め、エンゲージメントの向上とウェルビーイングの実現を目指しています。

働く人々の健康とウェルビーイングに焦点を合わせた多くの仕掛けや仕組みの他、国際的なビル評価指標である、WELL 認証の取得を目指しており、事前認証の取得を完了しています。

当社グループは、企業が事業を継続し持続的に成長していくためには、従業員の心身の健康と安全が不可欠であるという考えから、グループの行動指針のひとつに「活き活きと働くウェルネスの実現」を掲げ、従業員が心身ともに健康で、活き活きと仕事に取り組むことができるよう「ウェルネス経営」を推進しております。

また、「野村不動産グループ倫理規程」において「健全で働きやすい職場環境の維持、向上を図る」と定め、安全・衛生管理を徹底し、過重・長時間労働や労働災害を防止するなど、従業員の心身の健康と安全を確保するための職場環境の整備と、意識啓発のためのコミュニケーションに努めております。

当社グループは、今後も、すべての従業員が心身ともに健康で活き活きと仕事に取り組むことが企業の持続的成長につながる「ウェルネス経営」を推進し、新たな価値創造を目指してまいります。

野村不動産グループ2030 年ビジョン「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developer へ」の実現を目指し、グループ全体で、人びとの「幸せ」と社会の「豊かさ」の最大化を追求するため、2025 年4 月に新たな経営計画を公表しました。

※3 カ年計画は長期経営方針を基に、今後3 カ年で注力する事業方針を示したものになります。

