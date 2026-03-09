浜川中学校1年生対象「しながわドリームジョブ」に参画“働くこと”の意義を伝える講義を実施

株式会社加藤製作所

株式会社 加藤製作所(代表取締役社長：加藤 公康 以下、当社) は、品川区教育委員会が推進するキャリア教育事業「しながわドリームジョブ」に参画し、2026年3月6日（金）に品川区立浜川中学校で講演しました。

「しながわドリームジョブ」は、品川区教育委員会が行う教育施策のひとつであり、生徒が多様な職業人の授業を通じて、「働くこと」の意義を学ぶことを目的としています。当日は中学1年生約30名を対象に、当社広報担当が建設機械メーカーにおける多様な職種、やりがいについて紹介しました。生徒からは「製造業の仕事に興味を持った」などの感想が寄せられました。

当社は、今後も持続可能な企業活動を通じて、地域と連携したキャリア教育支援に協力してまいります。

開催概要

日時：2026年3月6日（金）13:35～15:25

場所：品川区立浜川中学校

対象：中学1年生

内容：スライドを使った職種・仕事内容の紹介、質疑応答 （※35分の講演を×2セット）

会社概要

商号： 株式会社 加藤製作所

所在地： 〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37

設立： 1935年1月（昭和10年1月）

創立： 1895年（明治28年）

事業内容： 建設用クレーン、油圧ショベル等、その他製品の製造・販売

URL： https://kato-works.co.jp

