【春満載！】「りすを描く作家」藤岡ちさの版画展『リリーとナッツ、ひよこちゃん』が、3月18日（水）より横浜タカシマヤで開催

株式会社アートスペース「リリーとナッツ、ひよこちゃん」手彩色版画、額サイズ：約61×71cm 198,000円（税込み）＜100点限り＞

東京の洋菓子店「西光亭」の菓子パッケージや、イタリアンワイン＆カフェレストラン「サイゼリヤ」のメニューお表紙画デザインを手掛けるなど、「りすを描く作家」として親しまれている、画家・藤岡ちさの横浜高島屋初の版画展。

ぬくもりたっぷりの手彩色版画や、直筆イラスト入り版画、原画、グッズなど、愛らしい作品を一堂に集めてご覧いたただきます。

まるでお花畑のような「春満載」のりすたちの世界をお楽しみください。

◇イベント概要

「幸せのピンクの庭」手彩色版画、額サイズ：約34×27cm 60,500円（税込み）100点限り「春の小道（ミモザの花籠を持って）」手彩色版画、額サイズ：約49×56.5cm 143,000円（税込み）100点限り【藤岡ちさ版画展〈春満載！リリーとナッツ、ひよこちゃん〉】■日時：3月18日（水）～24日（火）10時～20時（※最終日のみ17時まで）■場所：横浜高島屋 7階暮らしステージ

《作家来場サイン会》

3月21日（土）22日（日）午後２～4時、作家の藤岡ちささんが来場し、

作品ご購入の方先着100名の方に、「直筆サイン入りイラスト色紙」を進呈いたします。

■藤岡ちさ プロフィール

2000年女子美術大学芸術学部絵画学科洋画専攻卒業。

2001年から2018年の17年間、東京の洋菓子店西光亭の菓子パッケージのデザインを担当しその可愛らしい「りす」のイラストが人気に。「りすを描く作家」として多くの人に知られることとなる。2021年12月からイタリアンワイン＆カフェレストラン「サイゼリヤ」のメニューの表紙画をデザインし話題を呼ぶ。現在は全国の百貨店で個展を開催し作品を発表する傍らイラストレーターとしても各分野で活躍している。

著書に詩画集「りすたちのはるなつあきふゆ」(赤々舎)、絵本「リリーとナッツゆきのクリスマス」(佼成出版)がある。