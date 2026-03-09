ジヤトコ、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門・ホワイト500）」に認定

ジヤトコ株式会社

ジヤトコ株式会社（本社：静岡県富士市、社長：佐藤 朋由）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門・ホワイト500）」に認定されました。これにより、当社は2019年から8年連続で「ホワイト500」の認定を受けました。

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組む企業を評価・認定する制度です。近年は申請企業が増加し、「ホワイト500」に認定されるハードルは年々高まっています。

こうした中で、ジヤトコは、3年連続で最上位グループであるトップ50社の水準に相当する評価を獲得しました。

当社はこれまで、「従業員が健康でいきいきと働きやすい会社を実現する」を健康経営方針として掲げ、その実現に向けて、健康経営を重要な経営課題の一つと位置づけ、ウォーキングイベントなどの健康増進に向けた活動や各種健康教育、さらに社内に従業員向けトレーニングジムを開設するなど、従業員の健康の保持・増進を図る取り組みを継続的に推進してきました。

こうした取り組みの積み重ねが、健康経営の推進という観点での評価結果を、8年連続での認定に加え、輸送用機器業界の中でも高い水準に位置づけています。

今後もジヤトコは、従業員一人ひとりの心身の健康と活力を、企業理念の実現および持続的な成長の基盤と捉え、健康経営の取り組みを通じて、企業価値の向上と社会への貢献を目指してまいります。