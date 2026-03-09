「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

三菱電機ビルソリューションズ株式会社健康経営優良法人認定ロゴ

三菱電機ビルソリューションズ株式会社（取締役社長 織田 巌、本社：東京都千代田区）は、

経済産業省と日本健康会議※1 が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026」に認定されました。

当社は、「技術革新へのひたむきな挑戦と、人と社会に寄り添った価値の提供により、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献する」ことを企業理念として掲げています。これを実現していく当社の原動力は「人財」であり、一人一人の健康は欠かすことのできないものだと認識しています。

今後も健康経営の推進により、多様な人財が最大限の能力を発揮し活躍できる環境を整え、社会に貢献してまいります。

健康経営優良法人認定制度について

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することで、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」を目指す取り組みの一つです。健康経営優良法人認定制度は、社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的に2016 年度に経済産業省が創設した制度で、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰し「見える化」し、経営理念、組織体制、制度・施策実行、評価・ 改善、法令遵守・リスクマネジメントの視点から評価が行われるものです。

制度の詳細は、健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION！健康経営」をご覧ください。

https://kenko-keiei.jp/

三菱電機ビルソリューションズについて

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。

※1 少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人一人の健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体

日本健康会議ウェブサイト：https://2025.kenkokaigi.jp/