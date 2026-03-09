週末のお出かけに！岡山駅から徒歩5分　青空の下で絶品グルメと音楽を楽しむ「たまルンマルシェ」開催

両備ホールディングス株式会社

両備グループ（事務局：岡山市北区下石井）は、3月14日（土）・15日（日）の2日間、岡山駅から歩いてすぐの特設会場で、美味しいグルメと心地よい音楽を満喫できる「たまルンマルシェ」を開催します！

「お買い物やお出かけの合間に、ちょっと美味しいものを食べてリフレッシュしたい」そんな週末にぴったりの、まちなかピクニックのようなイベントです。

■たまルンマルシェの4つのポイント！

１.ここでしか食べられない「限定グルメ」でお腹も心も大満足！

会場には、ハンバーガーやたこ焼きなどの定番食べ歩きグルメから、南インドカレーや天然酵母米粉パンまで、バラエティ豊かな15店舗が勢ぞろいします。

最大のウリは、このイベントのために用意された「限定の一品」と、その場で調理されるアツアツの焼きたて・揚げたてグルメ！ジューシーな肉料理を頬張りながら、お祭り気分を味わえます。

食後のデザートには、アイスや胡麻団子、デニッシュたい焼きなどもご用意。お腹を空かせて遊びに来てくださいね。

２.岡山の明日を担う！若手ミュージシャンたちのアコースティックライブ

会場を優しく包み込むのは、これからの活躍が期待される、岡山の若手アーティストたちによる生演奏です。美味しいグルメを片手に、アコースティックならではの心地よい音色に耳を傾ける時間は、まさに至福のひととき。

さらに、ステージでは「未来亭WOWWOW」による落語も披露され、会場に笑顔を届けます。未来のスターを、ぜひこの会場で見つけてください！

タイムテーブル

3/14（土） MC：未来亭WOWWOW

11:00～11:30 中藤八朔（マママ・ダ・マート）

12:00～12:30 未来亭WOWWOW 落語

12:30～13:00 みちのぶななこ（zoo/超右腕）

14:00～14:30 soma（ヨークシン）

3/15（日） MC：未来亭WOWWOW

11:00～11:30 佐古（揺れるは幽霊）

12:00～12:30 未来亭WOWWOW 落語

12:30～13:00 上川周平（上川周平とじゃがいもフィルハーモニー）

14:00～14:30 山本廉（umimiru）

３.フェス好き必見！「EIGHT BALL FESTIVAL 2026」プレイベントも同時開催

▲両日MCを務める未来亭WOWWOWさん▲公式グッズ売り場＆応援メッセージボード（昨年）

音楽フェス「EIGHT BALL FESTIVAL」の熱気をいち早く体感できる企画もたっぷり！

2026年公式グッズの先行販売や、過去（2023～2025年）の興奮を振り返るライブ写真展、出演アーティストの控え室に直接届く応援メッセージボード（先着300名様）など、ファンにはたまらないブースも登場します。

食べて、歩いて、音楽を楽しむ。そんな心地よい週末を、一緒に過ごしませんか？

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

４.さらにお得な抽選会も！

会場で税込1,000円お買い上げごとに、たまルン加盟店で使えるお食事券やEIGHT BALL FESTIVALコラボグッズなどが当たる「ガラポン抽選会」に1回チャレンジできます！

【景品】

・たまルン加盟店で使えるお食事券（3000円,1000円,500円）

・EIGHT BALL FESTIVALコラボデザイン不織布バック（全2種）

・ポケットテイッシュ

■たまルンマルシェ概要

▲コラボデザイン不織布バッグ

【イベント開催日】

2026年3月14日（土）、3月15日（日） 10:00～16:00（小雨決行）

【開催場所】

両備ホールディングス株式会社 錦町オフィス 敷地内（岡山市北区錦町7－23）

（岡山駅から徒歩5分・イオンモール岡山近く）

【たまルン会員特典】

１.たまルンポイント8ポイントプレゼント

２.さらにInstagramフォローで、八祭コラボステッカー（全2種）を1枚プレゼント！

▲ステッカーデザインは当日のお楽しみ！