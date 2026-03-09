ジオコードがGoogle 広告の「2026 Premier Partner」に認定、5年連続で国内上位3％の最上位ステータスの広告代理店に

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、Googleが提供する「Google Partners プログラム」において、最上位ステータスである「2026 Premier Partner」に認定されたことをお知らせいたします。これにより、当社は5年連続での認定となります。

■Google Partners プログラム「Premier Partner」とは

「Premier Partner」とは、毎年、参加代理店の上位3%に付与される、Google Partners プログラムで最上位のステータスです。「Premier Partner」になるには、既存クライアントの成長率、新規クライアントの成長率、クライアントの維持率、サービスの多様化、年間の広告利用額など、Googleが定める厳格な基準をクリアしたうえで、卓越した成果を収めていることが条件となります。

2026年3月6日現在、日本では99社のみが保有するGoogle 広告における最上位パートナーのステータスです。

【Google Partners 当社のプロフィールページ】

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/3051268841(https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/3051268841)





■ジオコードのWeb広告運用サービスについて

ジオコードは、16年以上に渡りWeb広告運用サービスを提供している老舗のWebマーケティング会社です。あらゆる業種で1,500社4,000アカウントの豊富なWeb広告運用実績と、GoogleやLINEヤフーに認められた確かな広告運用力があります。

Googleが主催する「Premier Partner Awards」では、5期連続の国内ファイナリストに選出されており(※1)、また、LINEヤフー Partner ProgramのSales Partnerでは、優れた実績を持つ代理店だけに付与される特別な認定を受けています(※2)。

(※1) 2018年、2019年、2021年、2022年、2023年（2020年は感染症拡大の影響で未開催）

(※2) LINEヤフー Partner ProgramのSales Partner「Select認定」および「Ads Operation badge（広告運用バッジ）認定」

【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/ads/(https://www.geo-code.co.jp/ads/)

【運営メディア「Web広告マガジン」】https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/(https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/)

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作などの従来のWebマーケティング支援に加え、近年注目が高まるAI検索対策（AIO/LLMO）にも対応したWebマーケティング事業を展開しています。あわせて、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,452万円（2025年11月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)

■ お問い合わせ先

＜Web広告サービスについて＞

株式会社ジオコード

Web広告課

メール：info@geo-code.co.jp

電 話：03-6274-8081