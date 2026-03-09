◤ pato ◢ 「pato AWARDS 2026」を開催

株式会社キネカ

株式会社キネカ（本社：東京都港区、代表取締役社長：平塚 満）が運営するエンタメマッチングサービス「pato（パト）」は、2026年2月7日(土)にキャストの活躍を表彰するリアルイベント「pato AWASRDS 2026」をベルサール御成門タワーにて開催いたしました。

pato AWARDS 2026

エンタメマッチングサービス「pato」は、日頃よりサービスを支えてくださっているキャストへの感謝を込めて「pato AWARDS 2026」を開催いたしました。



当日は、優秀キャストの表彰に加え、来場されたキャストの皆さまにもお楽しみいただけるコンテンツをご用意。会場は終始熱気と笑顔に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じました。

「pato AWARDS 2026」について

pato AWARDS 2026は、patoにおける活動実績・ユーザー評価などを総合的に評価し、特に優れた成果を上げたキャストを表彰する年次アワードイベントです。

今回はプレゼンターとして、pato CBO（最高ブランディング責任者）のRちゃんが登壇。

ブランドを牽引する存在としてAWARDに華を添え、受賞キャストの功績を称えるプレゼンターとして会場を盛り上げてくださいました。

当日は授賞式に加え、フォトブースの設置・キャスト同士の交流企画などを実施。

単なる表彰式に留まらず、キャスト同士の横のつながりを強化し、patoブランドへの帰属意識と体験価値を高める場として設計いたしました。

本イベントは、patoに登録するすべてのキャストを無償でご招待し開催しました。

全国で活躍するキャストが一堂に会し、普段はなかなか顔を合わせることのない仲間同士がつながる特別な時間となりました。

また、東京以外の地方登録キャスト（大阪・名古屋・福岡・沖縄・北海道など）については交通費を弊社が負担し、エリアに関係なく参加できる環境を整えました。

日時：2026年2月7日(土)

会場：ベルサール御成門タワー

来場キャスト向け特別コンテンツ

参加型コンテンツとして会場の一体感を高め、多くのキャストの笑顔が生まれる時間となりました。

豪華景品が当たる◯×クイズを実施しました。

Rちゃんがステージ上で問題を出し、キャストさんはグループごとに相談しながら回答。

「どっちだろう？」と話し合う声や笑い声があちこちで聞こえ、和やかな雰囲気の中で進行しました。

ステージと会場が自然とひとつになり、歓声や拍手が広がる、あたたかく楽しい時間となりました。

＜ 景品内容 ＞

当選したグループには参加者全員にDiorの大人気コスメと、patoCBOのRちゃんが手がけるアパレルブランド「Riu」の特別クーポン券をプレゼントいたしました。

当選グループには、Rちゃんとの特別に集合写真撮影もご用意。

会場も和やかな雰囲気に包まれ、忘れられない記念の時間となりました。

日頃の感謝を込めて、5万円相当のポイントを10名様にプレゼントいたしました。

お名前が呼ばれるたびに拍手があがり、会場は一気に盛り上がりました。

きっと皆さん心の中で祈りながらドキドキしていたのではないでしょうか。

イベント終盤にはBINGO大会を開催。

日頃patoでご活躍いただいているキャストの皆さまへ、感謝の気持ちを込めて、思わず「欲しい！」と声が出てしまうような豪華賞品を多数ご用意いたしました。日常をワンランクアップさせてくれる特別な賞品など、今回のために厳選したラインナップとなっております。

＜ 景品内容 ＞

当選したキャストの皆さまには、Rちゃんから直接賞品が手渡され、とても嬉しそうな表情が印象的でした。

受賞カテゴリ

ランキングはサービス独自のFP(ファンポイント)という指標を用いて集計しております。

■ 下半期ランキング1位「みれい」

集計期間：2025/07/01 05:00 ~ 2025/12/31 23:59

対象：全キャスト

特典：1位100万P

＜ 受賞者から一言 ＞

上半期に続いて下半期もゲストさんの応援あっての結果だと思うので、感謝の気持ちでいっぱいです。

■ 新人ランキング1位「ゆず」

集計期間：2025/12/01 00:00 ~ 2025/12/31 23:59

対象：2025/01/01以降に登録したキャストのみ

特典：1位50万P

＜ 受賞者から一言 ＞

嬉しいです！

普段たくさん飲んでいるので、健康を意識しながら活動していきたいです。

キャストへの感謝と今後の展望

patoは、日々サービスを支えてくださっているキャスト一人ひとりの努力があってこそ成り立っています。本イベントは、その功績を称えると同時に、キャスト同士が刺激を受け合い、次のステージを目指すきっかけの場として開催されました。



また、最高ブランディング責任者(CBO)として参画するRちゃんの世界観・価値観を反映したクリエイティブやプロジェクトを順次展開し、ブランド体験のさらなる強化を図ります。

今後もpatoは、キャストの活躍を後押しする取り組みを積極的に展開し、業界全体の価値向上に貢献してまいります。

【 patoについて 】

エンタメマッチングサービス「pato」

エンターテイナーとエンターテイナーに仕事依頼したい人との特化型マッチングプラットフォームです。

2017年6月のリリース以降、TVや雑誌のメディアでも話題となり、35万回以上のマッチングを達成。

シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、スキルや得意を持つキャストの新たな収益源となるエンタメ文化を創出し、生活者の"いつものシーンを非日常に"彩ることで、日本を元気にするサービスを目指していきます。

● pato公式サイト：https://pato.today/u/guest

● patopicks：https://pato.today/news/

● キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/u/cast

patoではタイアップやコラボをしていただける企業様を募集しております。

今後も、patoならではの企画立ち上げやリアルイベントとの提携を推進しております。

具体的なコラボ内容のご相談に関しましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞ pr@kineca.jp

【 会社概要 】

商号 ：株式会社キネカ

代表者 ：代表取締役 平塚満

所在地 ：東京都港区六本木4-8-7

URL ：https://kineca.jp/