「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました

株式会社 いい生活

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、優良な健康経営を実践している法人として、経済産業省と日本健康会議により「健康経営優良法人2026」（大規模法人部門）に認定されましたことをお知らせいたします（７年連続の認定）。

■概要

当社は、顧客や社会に対する付加価値の創造は、すべて当社の「人的資本」によってもたらされるものであり、それこそが価値や競争力の源泉であると「人的資本拡大に関する基本方針」に定めています。 人材を「資源」ではなく、投資によって高めることができる「資本」として捉え、従業員が心身ともに健康で最大のパフォーマンスを発揮することが、企業の成長に直結するという考えのもと、2019年に「健康経営宣言」を制定いたしました。

従業員の健康保持を経営課題として捉えることは、当社のミッション「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」の実現に不可欠です。 今回の認定は、施策の実施と効果検証、そして継続的な改善を積み重ねてきた結果、7年連続の認定 へと繋がったものと認識しております。今後も、従業員およびステークホルダーの健康増進に向けた取り組みを推進し、永続的な企業成長を目指してまいります。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

・株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社いい生活 マーケティング本部 広報部

TEL：03-5423-7836（平日9時～18時） E-Mail：contact.pr@e-seikatsu.co.jp