「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に4年連続で認定

株式会社インテリジェントウェイブ

株式会社インテリジェントウェイブ（本社：東京都、代表取締役社長：川上 晃司、以下：IWI）は、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人認定制度」において、大規模法人部門の上位500社に与えられる「ホワイト500」に4年連続で認定されました。

IWIは、社員が健康であることが、高品質な製品・サービスの提供につながるという考えのもと、健康経営に取り組んでいます。

主な取り組み

心身の健康づくりの支援と職場環境の整備の観点から、以下の施策を継続的に実施しています。

・定期健康診断の徹底や個別フォローの実施

IWIでは、定期健康診断およびストレスチェックを全社員を対象に実施しているだけでなく、診断結果に基づき、特にサポートが必要な社員に対しては、産業医による個別フォローを実施し、不調の未然防止に努めています。

・健康セミナーの定期開催

全社員を対象に専門家による健康セミナーを定期的に開催するなど、組織全体の健康に対する理解と意識の向上を図っています。あわせて、ストレスチェックの結果を反映し、心と身体のケアに関する内容を充実させています。

・メンタルヘルスに関する研修の実施と相談窓口の設置

全社員を対象としたセルフケア研修や管理職向けのラインケア研修に加え、心理的安全性の高い職場づくりをテーマとした研修を実施しています。また、産業医や保健師に加え、匿名性を確保した外部専門機関への相談窓口を設置し、社員のメンタル不調の未然防止と早期ケアに努めています。

・女性特有の健康課題に寄り添う取り組み

女性が働く上で直面しやすい健康上の悩みに寄り添うため、有給生理休暇や妊娠休暇、更年期や不妊治療に活用できる年次有給休暇の積立制度など、各種休暇制度を整えています。また、全社員を対象に女性の健康課題に関する研修を実施し、職場全体で正しい知識と理解向上を図っています。

詳細は、IWIのサステナビリティ関連のページをご覧ください。

ウェルビーイングの向上(https://www.iwi.co.jp/sustainability/social/02.html)

IWIはこれからも、社員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働くことができ、能力を最大限発揮できる環境づくりをすすめていきます。

インテリジェントウェイブについて

IWIは、1984年の創業以来、24 時間365 日止まらない決済を実現するシステムや、カードの不正利用を検知するシステムを開発するなど、安全安心なキャッシュレス社会に貢献してきました。また、決済や金融領域で培った高速・大量データ通信・分析技術をもとに、情報セキュリティ分野や放送分野にも事業を展開しています。

本件に関するお問合せ先

株式会社インテリジェントウェイブ

経営管理本部 広報室

E-mail: pr_info@iwi.co.jp