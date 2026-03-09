組織変更及び人事異動のお知らせ

株式会社フォーカスシステムズ

2026年３月９日開催の取締役会において、事業シナジーの最大化及び経営の効率化を図るため、下記の通り、組織変更及び人事異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．組織変更（2026年４月１日付）

- 公共金融事業本部及び公共法人事業本部並びにＩＴソリューション事業本部の一部を統合・改組し、公共社会ソリューション事業本部とする。配下に事業推進統括部、ナショナルセキュリティ事業部、ソサエティデジタル事業部、ソーシャルソリューション事業部、ライフコネクト事業部を配置する。- デジタルビジネス事業本部を改組し、配下にセールス＆マーケティング統括部、プロジェクトマネジメント統括部、プラットフォームコンサルティング事業部、インフラデザイン事業部、デジタルコンサルティング事業部、スマートビジネスデザイン事業部を配置する。- ＩＴイノベーション事業本部とＩＴソリューション事業本部の一部を統合・改組し、テックイノベーション事業本部とする。配下にストラテジックセールス統括部、ソリューションアーキテクト統括部、テクニカルプロモーション事業部、テクニカルソリューション事業部、テクニカルディベロップメント事業部、テクニカルアドバンス事業部を配置する。- ＩＴソリューション事業本部を分割し、公共社会ソリューション事業本部及びテックイノベーション事業本部に統合する。また、配下にあった西日本事業部を新たに独立部門とする。- ＨＲ・ＤＸ推進本部配下の購買部をパートナーリレーション部に名称変更する。- メディカルＡＩ推進室を新設する。

２．取締役の人事異動

3. 執行役員（取締役兼務者は除く）の人事（2026年４月１日付）

4. 管理職の人事異動（2026年４月１日付）

1. 担当変更（2026年４月１日付）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/76_1_9bfa8a10b1cf85766d73fb07d99e0948.jpg?v=202603090351 ]2. 担当変更（2026年６月29日開催予定の定時株主総会終結後を予定）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/76_2_5d99084214826234f5f924c62b7e84da.jpg?v=202603090351 ]3. 新任取締役（2026年６月29日開催予定の定時株主総会にて選任予定）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/76_3_9708a14470202438e1316548eebfcdb8.jpg?v=202603090351 ]1. 担当変更[表4: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/76_4_a9895765af9b5b99c81e417747b3d576.jpg?v=202603090351 ]2. 新任執行役員[表5: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/76_5_d55dc0f032bf5a6d37d12ca54832bfd0.jpg?v=202603090351 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/76_6_db3681159e280be8c6ea3ba52aaf976c.jpg?v=202603090351 ]

以上