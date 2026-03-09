開業45周年を迎えるエスト　正面エントランスを20年ぶりにリニューアル

JR西日本大阪開発株式会社

JR西日本大阪開発株式会社（大阪市北区角田町3番25号 代表取締役社長：明瀬寛昭）が運営するショッピングセンター 「EST（エスト）」は、正面エントランスにあたる西側外壁ファサードを、3月18日（水）に装いも新たにリニューアルいたします。ファサードはナチュラルな色調や最新の照明演出によって、大人らしい普遍的で質感のあるデザインに生まれ変わります。さらに全国初・関西初出店など個性豊かな11店舗（全93店舗中）がニューオープン＆リニューアルします。

■エストの「顔」、20年ぶりにリニューアル

当施設は1981年、ヤング層の男女をターゲットにしたファッション街「エスト一番街（愛称：EST-1）」として開業しました。今年で開業45周年を迎えるタイミングに合わせ、 “西側外壁ファサード”をリニューアルします。

【現在のファサード】

現在のファサードは2006年、名称を「 EST（エスト）」へ変更し、全館リニューアルを実施した際に誕生しました。当時は、ヤング女性をターゲットにデザインされた“エストピンク”のロゴサインが高架下に輝き、多くのお客様に親しまれてきました。今回のリニューアルでは、エストのテナントミックスの変化やターゲットの拡大に合わせて、20代後半～30代前半の女性に訴求できる「ナチュラル」で「質感のある」デザインに一新します。

リニューアルのコンセプトは「FAN＆CHARM(＝楽しさ＆魅力)」。ファッションを通じて自分らしさを表現し、楽しむ女性をターゲットに新しいエストへと生まれ変わります。改装するファサードは、正面と北面・南面の3面を連続した光のラインで結び、8本の柱には温かみのあるブラケットライトを配置し、エントランスとしての一体感を形成します。壁面にはエレガントなライムストーン（石灰岩）のタイルを採用し、間接照明が壁面上部を明るく照らすことで、高架下であることを忘れるような開放的で明るい空間を創出します。また、南北面2カ所に大型デジタルサイネージを導入し、上質な質感の中にも遊び心を加えています。

“大人になっても女の子であるトキメキやKawaiiを大切にする気持ち”を持つ女性をわくわくさせるランドマークストリートとして、エストは進化し続けます。

■全国初・関西初出店など個性豊かな11店舗がニューオープン＆リニューアル！

エントランスファサード（西正面）

エストでは2月18日（水）よりニューショップがオープンし、リニューアルも進んでいます。注目は、人気スニーカーセレクトショップ「atmos」が手掛ける女性向けショップ「atmos pink（アトモスピンク）」。スニーカーを軸に、ダンスや音楽といった多彩なカルチャーを融合させた独自のストリートスタイルを提案します。NIKEやadidasなどのナショナルブランドやレディー・ガガとのコラボアイテム等、これまでのエストよりもさらにエッジの効いた感性が、フロアに新たな刺激をもたらします。

また、韓国のモードストリートファッションブランド「1618」が関西に初出店。「サマンサベガ」は韓国ヘッドブランド「VARZAR（バザール）」とコラボし、「サマンサベガ・バザール」の日本第１号店としてニューオープンしました。さらに、都会的でモード感のあるデザインが特徴のアパレルブランド「ラグナムーン」が増床リニューアルするなど、新たな魅力をお届けします。アパレルを中心にファッション雑貨や飲食など、装い新たに生まれ変わるエストをお楽しみください。

≪ニューショップ≫

■サマンサベガ・バザール［全国初］

<2月18日（水）オープン＞ カテゴリ：ファッション雑貨

サマンサベガと韓国ヘッドブランド「VARZAR」がコラボする日本第１号店。サマンサベガの店舗を一部改装し、併設する形でコラボアイテムのみならず、バザールの最新コレクションや定番アイテムも展開します。

■1618［関西初］

<2月20日（金）オープン> カテゴリ：レディスファッション

ルールに縛られず、“自分らしさ”を更新する服。1618は、Y2K×韓国ストリートを軸に、ガーリーとモード、甘さとエッジを自由にミックス。トップスからボトム、セットアップまで、今の気分を一番オシャレに表現できるラインナップが揃います。

■アトモスピンク［梅田でエストのみ］

<3月18日（水）オープン>

カテゴリ：シューズ/レディスファッション/ファッション雑貨

atmos pink（アトモスピンク）は、スニーカーセレクトショップ「atmos（アトモス）」が展開する女性向けのセレクトショップです。スニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。

■アンドクチュール

<3月18日（水）オープン> カテゴリ：レディスファッション

コンセプトは“クチュールカジュアル”。

カジュアルだけどクチュール感が有り、シンプルだけど大人キレイに着こなせる洗練されたアイテムを、取り入れやすく着回しが利くスタイルで提案するブランドです。

■ドールキス［全国初］

<3月18日（水）オープン> カテゴリ：ファッション雑貨

ファッショントレンドに敏感な女性をターゲットにしたファッショントレンド型のソックスインナーショップです。 セクシーでキュートなDOLLYレッグアイテムをトータルコーディネートの中で提案します。

■十割そば食堂 玄盛

<3月9日（月）オープン> カテゴリ：十割そば

北新地の名店。 “十割蕎麦をもっと日常に”という想いから生まれた食堂スタイルの十割蕎麦専門店。つなぎを一切使用しない、蕎麦本来の香りや味をお楽しみください。

■オクムス［梅田でエストのみ］

<2月18日（水）オープン> カテゴリ：レディスファッション

トレンドをおさえつつエッジの効いたアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

「OCMS(オクムス)」ファッションを愛する人の為の遊び心を持ったリアルクローズを、独自のスタイリングでお楽しみいただけます。

■シーナリー［関西でエストのみ］

<2月28日（土）オープン> カテゴリ：レディスファッション

「カジュアル」、「エレガンス」、「スパイス」 の3つの要素を軸にして、『相反するものの組合せ』をコンセプトに女性らしいカジュアルで新しいスタイリングを提案します。

■ウィルセレクション

<3月18日（水）オープン> カテゴリ：レディスファッション

「いつまでも“かわいい”マインドを持つ、誰からも愛される女性へ…」をコンセプトにカジュアルから上品なスタイルまで、毎日をハッピーに迎えられる、フェミニンなリアルクローズを提案します。

■ドレスレイブ［梅田でエストのみ］

<3月18日（水）オープン> カテゴリ：レディスファッション

”conceptualな遊び心”をコンセプトに、デイリーでカジュアルな感覚で、日常のモードを楽しむ女性へ本当に欲しいもの、着たいものを中心とした新しいスタイリングを提案しています。

■ラグナムーン［梅田でエストのみ］

<3月18日（水）オープン> カテゴリ：レディスファッション

洗練された大人の女性をターゲットにしたブランド。都会的でモード感のあるデザインを特徴とし、ワンピースやドレスを中心に、オフィスからパーティーまで幅広いシーンに対応するアイテムを展開します。

■新設した大型サイネージにスペシャルムービー放映！

西側外壁ファサードのリニューアルに伴い大型デジタルサイネージ（2箇所）を新設し、TVCMやMUSIC VIDEO等を手掛けるプロダクションカンパニー「CAVIAR（キャビア）」が制作したスペシャルムービーを放映します。「新しくなった日常～エストに来れば退屈なルールは通用しない～」をコンセプトに、今回のリニューアルがもたらすワクワクする変化と、そこから始まる「新しくなった日常」を完全オリジナル衣装を基に、最新AI技術を活用し制作しました。

スペシャルムービーは、3月18日（水）よりデジタルサイネージ他、エスト公式ホームページや公式YouTubeでも公開します。

エスト公式ホームページ：https://www.est-sc.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@est9815

■ 「ＥＳＴ」施設概要

【名称】ＥＳＴ（エスト） 【住所】大阪市北区角田町３番２５号

【ＴＥＬ】０６-６３７１-８００１（エストインフォメーション）

【施設ＨＰ】https://www.est-sc.com/