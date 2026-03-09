パソナグループ各社 『健康経営優良法人2026』 認定

株式会社パソナグループ

パソナグループ各社が本日3月9日（月）、「健康経営優良法人認定制度」において、以下の通り認定を受けましたのでお知らせいたします。





『健康経営優良法人2026(大規模法人部門)ホワイト500』


株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）


株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎）


株式会社パソナHS（本社：東京都港区、代表取締役社長 八木孝子）


『健康経営優良法人2026（大規模法人部門）』


株式会社パソナJOB HUB（本社：東京都港区、代表取締役社長 高木元義）


株式会社アサヒビールコミュニケーションズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長 木島一成）


株式会社パソナフォスター（本社：東京都港区、代表取締役社長 長畑久美子）


株式会社パソナライフケア（本社：東京都港区、代表取締役社長 高橋康之）


『健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)ブライト500』


株式会社パソナ日本総務部（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 佐野克也）


『健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)ネクストブライト1000』


株式会社パソナセーフティネット（本社：東京都港区、代表取締役 新村達也）


『健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）』


株式会社パソナロジコム（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 田村嘉啓）


株式会社丹後王国ブルワリー（本社：京都府京丹後市、代表取締役社長 中川正樹）


経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業の法人を顕彰する制度です。


　パソナグ
　「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業の法人を顕彰する制度です。


　これからも、誰もが心身ともに健康で心豊かな生活を実現できる社会の創造に貢献してまいります。


■ パソナグループ各社の取り組みについて

パソナグループ各社の健康経営の取り組みについては、各社HPをご覧ください。



▼株式会社パソナグループ　


株式会社パソナ


https://www.pasonagroup.co.jp/company/health.html


▼株式会社パソナHS


https://www.pasona-hs.co.jp/company/helthmane.html


▼株式会社パソナJOB HUB


https://pasona-jobhub.co.jp/company/health-management/


▼株式会社アサヒビールコミュニケーションズ


https://www.asahibeer-comm.jp/company


▼株式会社パソナフォスター


https://www.pasonafoster.co.jp/company/helath.html


▼株式会社パソナライフケア


https://www.pasona-lc.co.jp/pdf/health-management.pdf


▼株式会社パソナ日本総務部


https://www.pasona-ns.co.jp/company/sustainability/index.html


▼株式会社セーフティネット


https://www.safetynet.co.jp/company/


▼株式会社パソナロジコム


https://pasona-logi.com/


▼株式会社丹後王国ブルワリー


https://tango-kingdom.com/company


　


※株式会社パソナロジコム及び株式会社丹後王国ブルワリーの健康経営に関する取り組みは、


今後、同社Webサイト等で順次公開予定です。