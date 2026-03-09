ラキール、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に4年連続で認定

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、経済産業省および日本健康会議が共同で優良な健康経営を実践している法人を顕彰する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に4年連続で認定されましたので、お知らせします。

ラキールは、「明日の日常を創り出す」というパーパスのもと、「人と共に成長し継続する企業」を目指し、社員が心身ともに健康で活き活きと働ける環境づくりに継続的に取り組んでいます。

■ ラキールにおける健康経営への主な取り組み

1．健康増進・予防医療の推進

35歳以上の社員を対象とした人間ドックの無料実施や、各種検診費用の補助、家族向け検診支援など、予防医療の充実を図っています。また、健康的な無料ランチビュッフェ「LaMeal」の毎日提供やマッサージの無料施術、スタンディングワークスペースの設置など、働く環境を通じた日常的な健康づくりを推進しています。

2．メンタルケア・エンゲージメント向上

毎月のエンゲージメントサーベイや年1回の異動希望・健康配慮申告制度により、社員の声を継続的に把握し、職場環境の改善に反映しています。あわせて、社外相談サービスの無料提供や新入社員向けマインドフルネス研修を実施し、心理的安全性の向上に取り組んでいます。

3．コミュニケーション活性化の推進

部門横断交流を促す「マリーナ制度」や若手向けメンター制度を通じて、組織を越えたつながりを支援しています。さらに、役員と若手社員の懇親会を定期開催し、立場を越えた対話の機会を創出しています。

ラキールは今後も、社員一人ひとりの身体的・精神的健康を基盤に、活力ある職場風土の醸成を図るとともに、健康経営のさらなる質の向上に取り組んでまいります。

- 健康経営優良法人認定制度（経済産業省）

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

- ラキール健康経営推進の基本方針

https://www.lakeel.com/ja/company/philosophy/health-management.html

■株式会社ラキールについて

2005年6月10日創立。2012年8月より独自のプロダクトブランドLaKeel（ラキール）シリーズの提供を開始。クラウド型システム開発運用基盤「LaKeel DX」を中心に、先進的なアーキテクチャと深い業務理解を基に構築された16種類のプロダクトを展開しています。2021年7月東京証券取引所マザーズ（現グロース）市場に上場。ビジネスのコアに変革をもたらすプロダクトを提供し続け、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。

https://www.lakeel.com

