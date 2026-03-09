フジマック「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社フジマック

株式会社フジマック（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊谷光治、以下フジマック）は、経済産業省と日本健康会議が運営する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたことをお知らせします。

１．フジマックグループ健康宣言



フジマックグループは、企業理念の柱である「フードビジネスのトータルサポート」を実現していくため、「従業員一人ひとりが心身ともに健康で、活き活きと働き続けられる企業グループ」を目指します。

・ フジマックグループの健康経営への取り組み

https://www.fujimak.co.jp/sustainability/healthmanagement/

「健康経営(R)」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

２．健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

・ACTION! 健康経営 https://kenko-keiei.jp/

・経済産業省 健康経営優良法人認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

・健康経営優良法人2026認定法人一覧 https://kenko-keiei.jp/houjin_list/

３．フジマックグループの取り組み

2025年7月、「フジマックグループ健康宣言」を制定。以下を基本理念とし、様々な施策を展開しています。

●従業員は会社の最も重要な財産であるという認識に立ち、従業員の健康を経営課題の一つとして捉え、戦略的に取り組みます。

●全従業員が心身ともに健康で、活き活きと働き続けられるよう、働きがいのある、健康的な職場環境づくりを推進します。

●健康増進活動を積極的に支援し、従業員の健康意識向上と自己管理能力の向上を促進します。

健康教育・啓発、職場環境改善、健康増進、労働災害の削減の４つを重点施策とし、医師などへの無料相談やオンライン診療を含む健康支援サービスの提供、ワークライフバランスの推進、ウォーキングイベント等の運動機会の提供、業務における適切な保護具着用についての理解度を高める周知啓発などを継続的に展開しています。2025年に2回開催されたウォーキングイベントでは800名以上のグループ社員が参加し、約460名が開催期間中の1日平均5,000歩を達成する結果となりました。

フジマックグループは、今回の認定を受け、さらなる環境改善・健康増進の施策などによるグループ各社の従業員の健康づくりを進めてまいります。

４．会社概要

商号 ：株式会社フジマック

代表者 ：代表取締役社長 熊谷 光治

所在地 ：〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-23

設立 ：1950年3月31日

事業内容 ：厨房機器の製造並びに販売、厨房施設の設計・保守

資本金 ：14億7,115万円

URL ：https://www.fujimak.co.jp/

5．本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ

フジマック 市場開発部 マーケティング部 fujimak-support@fujimak.co.jp