富士薬品、健康経営優良法人「ホワイト500」に5年連続認定

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）ホワイト500」に認定されました。「健康経営優良法人」認定は7年連続であり、特に優良な取り組みを実践している上位500法人を対象とする「ホワイト500」の認定は5年連続となります。

また、富士薬品グループ全体では、富士薬品を含む10社が「健康経営優良法人2026」に認定されました。

【「健康経営優良法人2026」認定の富士薬品グループ（全10社）】

富士薬品ではグループを挙げて健康経営に取り組んでいます。

【富士薬品の健康経営への取り組み】

富士薬品は「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、ひとの生活に寄り添い、健康的で元気な生活を支え続けるべく、事業活動を展開しています。

そして、お客様の健康的で元気な毎日を支えるには、まずは従業員の健康が不可欠と考え、2019年4月に「健康経営宣言」を行いました。以来、富士薬品では、健康経営を経営戦略の一環として位置付け、従業員の健康づくりに努めています。

・ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言

・【公式】富士薬品 note 健康経営＆ダイバーシティ推進担当

＜具体的な取り組み＞

それぞれの取り組みは年度ごとに目標値を設定し、PDCAを回しながら実施しています。

【健康経営優良法人認定制度について】

経済産業省が創設した、日本健康会議(※1)が運営する「健康経営優良法人認定制度(※2)」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。健康経営優良法人は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれており、なかでも特に優良な取り組みを実践している上位500社の大規模法人を「ホワイト500」、中小規模法人の上位500社を「ブライト500」、501位から1500位を「ネクストブライト1000」として認定しています。

(※1)少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動団体。

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医薬品研究開発事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

