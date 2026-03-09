「教育の未来戦略」セミナーシリーズ！NewsPicks創業者・梅田優祐氏が語る「なぜ今、三浦半島にインターナショナルスクールを創るのか」4月30日（木）オンラインセミナー開催決定

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）は、教育を通じた社会的価値の発信を目的とした「教育の未来戦略」セミナーシリーズの一環として、2026年4月30日（木）に無料オンラインセミナーを開催いたします。

ゲストには、経済情報サービス「SPEEDA」やソーシャル経済メディア「NewsPicks」を生み出した株式会社ユーザベース創業者であり、現在は2027年開校予定のインターナショナルスクール「秋谷葉山国際学園」の創設に取り組む梅田優祐氏をお迎えします。

モデレーターはAoba-BBT代表取締役の柴田巌が務め、起業家が教育に懸ける想いと戦略を対談形式で紐解きます。

- お申込みページ： https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-04/87sxv(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-04/87sxv)

■開催の背景

Aoba-BBTは、アオバジャパン・インターナショナルスクールをはじめとする国際教育事業を展開し、グローバル社会で活躍するリーダーの育成に取り組んでいます。2025年1月には、梅田氏が進める秋谷葉山国際学園の設立プロジェクトに対し、グループ会社を通じた資金支援を決定いたしました。

梅田氏は、ユーザベースを創業し東証上場を果たした後、次世代型ソーラールーフを開発する株式会社モノクロームの経営を手がける傍ら、神奈川県横須賀市・葉山町にまたがる湘南国際村にインターナショナルスクールを創設するという新たな挑戦に取り組んでいます。

本セミナーでは、ビジネスの最前線を切り拓いてきた連続起業家がなぜ今、教育に情熱を注ぐのか、その原点と未来像に迫ります。

■対談テーマ（予定）

- なぜ学校を創るのか--起業家が教育に懸ける想い- 秋谷葉山国際学園が描く教育のかたち- 発想から現在地まで--苦労・喜び・ワクワク感- なぜ湘南国際村なのか--場所の持つ力とグローバルスタンダード- 起業家としての自分と社会起業家（教育者）としての自分- 2027年開校へ向けた決意と将来ビジョン

■セミナー概要

- タイトル： 「教育の未来戦略」なぜ今、三浦半島にインターナショナルスクールを創るのか～連続起業家・梅田優祐氏と探る、AI時代に必要な「自立」と「問い」の教育～- 日時：2026年4月30日（木）12:00～13:00（60分）- 形式：Zoomウェビナー（オンライン配信）- 参加費：無料- お申込み：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-04/87sxv- 当日の構成：- - 開会挨拶- - プレゼンテーション（20分）- - 対談（20分）- - 質疑応答（15分）

■登壇者プロフィール

梅田 優祐（うめだ ゆうすけ）氏

秋谷葉山国際学園 ファウンダー／株式会社モノクローム 代表取締役

横浜国立大学経営学部卒業後、コーポレイトディレクション、UBS証券を経て、2008年に株式会社ユーザベースを共同創業。企業・業界分析プラットフォーム「SPEEDA」およびソーシャル経済メディア「NewsPicks」を立ち上げ、同社の東証上場を実現。

2021年退任後、次世代型ソーラールーフを開発する株式会社モノクロームの代表取締役を務める傍ら、神奈川県の三浦半島にインターナショナルスクール「秋谷葉山国際学園」（2027年9月開校予定）の創設に取り組む。

柴田 巌（しばた いわお）

株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長

京都大学工学部卒、京都大学大学院(工学修士)、英国London School of Economics Political Science (MSc)、米国Northwestern大学Kellogg Graduate School of Management (MBA)にて修士号を取得。多国籍の学びで都市、テクノロジー、ビジネスに跨る独自視点を形成。ITと戦略コンサルティングでキャリアを積み、1998年には大前研一氏とネットスーパー企業を創業。さらに、複数の事業を成功させる。2018年にビジネス・ブレークスルーのCEOに就任し、教育界でも革新を推進。アオバジャパン・インターナショナルスクールを国内最大のIB認定校に育て上げる。株式会社Aoba-BBTでは、国際教育とリカレント教育を軸に、多様な教育サービスを展開し、業績を拡大中。

■秋谷葉山国際学園について

神奈川県横須賀市および三浦郡葉山町にまたがる湘南国際村BC地区において、2027年8月の開校を目指すインターナショナルスクール。キンダーガーテン（年中）から中学卒業までの一貫教育を提供し、最大440名の生徒を受け入れる予定。葉山の豊かな自然環境とITを融合させた探究学習プログラムを構成する。木造2階建ての校舎3棟、体育館、グラウンド、カフェなどを整備する計画。Aoba-BBTはグループ会社を通じ、同学園の設立プロジェクトに対する資金支援を決定している。

https://www.akiya-hayama.jp/ja/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。

https://aoba-bbt.com