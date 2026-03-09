エス・エム・エス、「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：高畑正樹、東証プライム、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたことをお知らせします。当社の健康経営優良法人への認定は、2020年より7年連続となります。

当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」をミッションに掲げ、高齢社会を取り巻く人々を情報やサービスを介してつないでいくことで、人々がイキイキと働き、生活していくことができる社会の実現を目指しています。ミッション実現のためには、従業員が心身ともに健やかに働くことが重要であると考えており、従業員の健康維持・増進に積極的に取り組んでいます。

また、当社では、高齢社会に求められるさまざまな事業を展開しており、その一つであるヘルスケア領域では健康経営ソリューションを提供しています。ヘルスケア事業を展開する企業として、従業員一人ひとりが自らの健康に高い意識を持つことは、より良いサービス提供につながると考えています。

今後も、従業員の健康維持・増進と、従業員一人ひとりが健康に関する高い意識を持つことで、より良いサービスの提供とミッションの実現につなげていきます。

【エス・エム・エスが提供する健康経営ソリューションについて】

健康保険組合と企業が協力しコラボヘルスで推進する「健康経営」をトータルでサポート。フィジカル面を中心とした保健事業をサポートする「保険者・健康保険組合向けソリューション」と、メンタル面のサポートや職場の健康管理の整備をサポートする「人事・労務向けソリューション」を提供しています。

（１）保険者・健康保険組合向けソリューション

・リモートチャット指導「特定保健指導サービス」およびリモートチャット指導「重症化予防サービス」

生活習慣病予備群や軽度および中度の糖尿病対象者に向けたリモートチャット指導サービス。スマートフォンでのWeb面談後、チャットを通じ、担当の管理栄養士から定期的に指導を受けることができます。専門医監修のもと行うため、通院中や服薬中※1の方へのサービス提供も可能です。女性特化型や運動重視型など多彩なプログラムを提供していることが特長です。

（２）人事・労務向けソリューション

１.企業の健康管理業務サポート「リモート産業保健」（URL：https://sanchie.net/）

企業の人事・労務担当者に向けた産業保健業務サポートのトータルパッケージサービス。訪問とリモートを組み合わせ、産業医と産業看護職による2名体制で産業保健業務の支援や、従業員の面談サポートを提供しています。産業看護職にオンラインで気軽な内容の相談ができるため、カラダとココロの不調への早期介入が可能です。

２.従業員の潜在的な不調を可視化する「コンディションサーベイ」（URL：https://sanchie.net/conditioning-survey/）

メンタル・フィジカルだけでなくエンゲージメントの把握まで網羅した独自の調査で、従業員の心身状態のモニタリングが可能。実施後は、産業看護職によるアドバイスや従業員への面談サポートも提供しています※2。課題の可視化から対応策までワンストップで提供し、離職防止や人材定着につなげます。

※1：症状や服薬数によるサービス制限あり

※2：産業看護職による各種サポートを利用する場合は、リモート産業保健のご契約が必要です

【「健康経営優良法人認定制度」について】

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。

名称：株式会社エス・エム・エス

所在地：東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者：代表取締役社長 高畑正樹

会社設立：2003年4月

資本金：25億5,172万円（2025年3月31日現在）

従業員数：連結4,528人、単体3,049人（2025年3月31日現在）

事業内容：高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開

URL：https://www.bm-sms.co.jp/