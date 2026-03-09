フィード・ワン株式会社

フィード・ワン株式会社(本社：横浜市西区／代表取締役社長 庄司 英洋／以下、フィード・ワン)は、経済産業省と日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定制度において、社員の健康を経営的な視点で捉えた取り組みが認められ、昨年度に引き続き「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門 ホワイト 500 ）」に認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、「社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として、特に優良な健康経営を実施している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

認定を受けた法人のうち、大規模法人部門における上位500社が「ホワイト500」として認定されます。

2025年度取り組み一例

●健康経営KGI,KPIの設定

フィード・ワンの健康経営のゴールは、労働生産性の向上にあります。これを定量的に評価する指標として、

１. 従業員エンゲージメント（80%以上の維持向上）

２. プレゼンティーイズム （85%以上）

３. アブセンティーイズム （2.0日以下）

の３つの項目を改めてKGIとし、数値目標を掲げました。従業員エンゲージメントは、会社が好きか、働き続けたいか、やりがいがあるかの質問において肯定的な回答率の平均値を指します。

また、KGIの進捗度合いを測るために、喫煙率や適正体重者率、月間平均法定外労働時間など、社員の労働環境および健康状況を把握できる指標をKPIとし、定点観測をしています。各指標の実績値はホームページにおいて公開しています。

●社員の健康管理

１.費用の補助

人間ドック、婦人科検診、インフルエンザ予防接種、禁煙外来等に係る費用を補助し、社員の健康推進に取り組んでいます。

２.健康管理アプリの活用

スマホアプリ「WellGo」を活用し、体重や血圧・食事などの日々のライフログの記録、健康クイズの配信、健康診断結果の確認、社内歩数ランキングの閲覧など、アプリ上で健康管理を行い、社員が自身の健康を意識して生活できる仕組み作りを行っています。

３.産業医・保健師との連携

健康経営施策へのアドバイス、定期的な休職者面談・復職後面談、保健師による健康コラムの配信、四半期に1度発行している社内報へのコメント掲載などを実施しています。

●健康推進への施策

１.健康イベントの実施

WellGoを活用して、1日8,000歩以上歩くこと、いつもより多く歩くことを意識したウォーキングキャンペーン「One Walk」を開催する他、コミュニケーション活性化のための写真投稿イベント等の開催を通じて、社員の将来の健康を守るための取り組みを推進しています。

▼WellGoを活用したイベントPOP

２.オンラインストレッチの実施

毎週定刻に、オンライン上で事業所をまたいで5~10分程度ストレッチを行う時間を設けており、社員がより参加しやすいよう、ストレッチ動画は社長の実演動画としています。

●健康に関する研修・教育

１.ヘルスリテラシーの向上

ヘルスリテラシー向上を目的として、eラーニングでの教育を実施しています。

※eラーニング受講率：100％（全社員対象）

２.男女の健康課題に関する施策実施

管理職を対象にしたマイキャリアデザイン研修や、女性社員を含めた女性キャリアデザイン研修等の研修を実施し、男女特有の健康課題を相互に理解し合って働くことができる職場づくりに取り組んでいます。

フィード・ワンは食の未来を創る人材を育成するため、社員を最も重要な財産と認識し、社員の活力と労働生産性の向上を最終目標に掲げて、グループ全体として健康経営を推進しています。これからも社員の健康維持・増進により全社員が笑顔で働ける職場環境づくりを通じて、働きやすい会社として持続的に成長していけるよう、さまざまな取り組みを進めてまいります。

【フィード・ワングループ健康経営 推進方針について】

https://pdf.irpocket.com/C2060/K2Hn/FDxv/L88Q.pdf

【フィード・ワンの健康経営宣言と具体的取り組み】

https://www.feed-one.co.jp/csr/social/health.html

