タスキホールディングスが「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

株式会社タスキホールディングス

株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄、以下：当社）は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に、2026年3月9日付で認定されたことをお知らせいたします。

◆ 健康経営優良法人認定制度について

本制度は、特に優れた健康経営に取り組む法人を「見える化」することで、ステークホルダーから高く評価される環境を整え、より多くの企業に健康経営への取り組みを促すことを目的として、経済産業省が制度を設計し、日本健康会議が認定を行う顕彰制度です。法人の従業員数等に応じて「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2区分が設けられており、各区分の認定法人のうち、大規模法人部門では上位500法人に「ホワイト500」、中小規模法人部門では上位500法人に「ブライト500」、上位501～1500法人に「ネクストブライト1000」の冠が付加されます。

健康経営優良法人に認定されると、国や公共団体が交付する一部補助金の申請時に加点等の優遇措置を受けることができるほか、金融機関の融資において優遇金利が適用となるケースがあるなど、事業面でのインセンティブを受けることが可能となります。さらに、採用活動においてワークライフバランスや働きやすさの一定の判断基準となることに加え、離職率の低下や従業員エンゲージメントの向上につながり、人的資本経営の推進にも寄与します。

◆ 健康経営に向けた当社の取り組みについて

当社は、「人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、ESGの取り組みにおいても、人を起点とした人的資本経営の推進を重点テーマの一つとして位置付けております。こうした方針のもとで継続的に進めてきた従業員の健康増進に関する取り組みが、このたびの認定につながりました。

当社は今後も、長期ビジョン「BEYOND2033」において掲げる売上高2,000億円の達成を目指すとともに、すべての従業員が肉体面・精神面・社会面において持続的に健全な状態である「ウェルビーイング」の実現に取り組んでまいります。一人ひとりが心身ともに健やかに、最大限のパフォーマンスを発揮できる働きがいのある職場環境を構築し、事業成長を通じた企業価値の向上に努めてまいります。

◆ 株式会社タスキホールディングスの会社概要

『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションとして、2024年4月1日に株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合によって設立いたしました。デジタル技術の活用により、不動産価値流通において業界を問わない価値の提供と、その基盤となるプラットフォーム構築を実現いたします。

社名 ：株式会社タスキホールディングス

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://tasuki-holdings.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル7F

設立 ：2024年4月1日