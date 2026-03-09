「FamiCa-かぞくのドライブサポートアプリ-」にアイフリークのデジタル絵本を提供開始　東海理化とタッグを組み、子育て世代の移動体験向上へ

株式会社アイフリーク モバイル

株式会社アイフリークモバイル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田 邦臣、以下「当社」）は、株式会社東海理化（所在地：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美、以下「東海理化」）が2026年3月より提供を開始するスマートフォンアプリ「FamiCa-かぞくのドライブサポートアプリ-」に、当社のデジタル絵本作品が採用されましたことをお知らせいたします。

「FamiCa-かぞくのドライブサポートアプリ-」は、子育て世代の安心・安全な運転をサポートする車内コミュニケーションツールです。運転席のスマートフォンと後部座席のタブレットを連携させることで、後席のお子様の様子の確認や、お子様をあやす機能などが利用でき、「子どもの声が聞き取りにくい」「チャイルドシートを後ろ向きに設置していると様子が分からない」「すぐにぐずってしまう」などの悩みを解決します。

子育て世代の暮らしに安心、安全と快適をもたらす製品開発を目指す東海理化と、「“わくわく” コンテンツで社会課題を解決」を重要課題の１つに掲げ、コンテンツの力で社会の発展に貢献する SDGs への取り組みを推進する当社との理念が共鳴し、この度のコラボレーションが実現いたしました。

当社は、今後もデジタルコンテンツやノウハウを活かした新しいお取り組みを、企業様と積極的に行ってまいります。

【商品概要】

■『FamiCa-かぞくのドライブサポートアプリ-』

対応OS：Android OS

無料体験版期間：2026年３月～2026年8月

発売開始日：2026年9月

発売元：株式会社東海理化

【FamiCa公式サイト】

https://www.famica-mamapapa.com/

【FamiCa紹介動画】

https://www.youtube.com/watch?v=O39OZBMhd5E

◆提供する絵本について

提供作品数の多さで長年親しまれてきたデジタル絵本アプリ「森のえほん館」のラインナップから、車内での読み聞かせに最適な作品を厳選して配信いたします。これから遊びにいく目的地への期待感を高める「おでかけ」をテーマにした絵本や、世代を超えて愛される名作童話など、移動中の車内がかけがえのない親子のふれあいの場に変わる、多彩なコンテンツを提供いたします。

■提供作品一例：

・「うみまでだいぼうけん」

文：さえぐさあおい、絵：のん☆

海に行きたい森のなかまたちの、ドキドキワクワク大冒険の物語です。

・「オオカミと7ひきのこやぎ」

文：グリムどうわ、絵：Jami Cricket

有名なグリム童話。ドキドキの展開に子どもの集中力もUPします。

・「うたおう なっとう ねーばねば」

文：森のえほん館編集部、絵：のん☆

スーパーへのお買い物も楽ししくなる！一緒に歌える音楽絵本です。

※その他の作品も順次提供を行う予定です。

【株式会社東海理化 会社概要】

会社名 株式会社東海理化

代表者 代表取締役社長 二之夕 裕美

設立 1948年8月30日

本社 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

事業内容 自動車用各種スイッチ、キーロック、シートベルト、シフトレバー、

エレクトロニクス応用製品、ステアリングホイール、コネクター、ミラー、

樹脂ホイールカバー、オーナメントなどの開発・設計・製造・販売

URL https://www.tokai-rika.co.jp/ (コーポレートサイト)

【株式会社アイフリークモバイル 会社概要】

会社名 株式会社アイフリークモバイル

(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：3845)

代表者 代表取締役社長 吉田 邦臣 (よしだ くにおみ)

設立 2000年6月

本社 東京都新宿区新宿二丁目1番11号 御苑スカイビル10階

事業内容 コンテンツ事業

DX事業

URL https://www.i-freek.co.jp/ (コーポレートサイト)

【本プレスリリースに関する報道機関の方からのお問い合わせ】

株式会社アイフリークモバイル 広報担当

電話: 03-6274-8901 Fax: 03-6274-8902

メールアドレス: group-pr@i-freek.co.jp

※本リリースに記載の事項は発表日時点での最新情報となります。

※メールでのご連絡は株式会社アイフリークモバイルお問い合わせフォーム

(https://www.i-freek.co.jp/contact )内「当社全般に関するお問い合わせ」よりご連絡下さい。

※各社の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。