【(株)ジェイアールサービスネット金沢】第４回全国人気駅弁祭りの開催

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアールサービスネット金沢は、３月13日（金）～15日（日）の３日間、えきべん処金澤にて第４回全国人気駅弁祭りを開催いたします。北陸新幹線等で直送した全国の人気駅弁を取り揃え、皆様の来場をお待ちしております！

1. 開催日

2026年３月13日（金）～３月15日（月）

※10：00以降販売開始

2. 開催場所

えきべん処金澤（ 金沢駅構内 ）

3. 商品ラインナップ（ 一部紹介 ）

・復刻 日本食堂「トンカツ弁当」（東京）：1,400円

・チキン弁当デラックス（東京）：1,480円

・えんがわ押し寿し（新潟）：1,680円

・牛肉どまん中 しお（山形）1,620円

・ゲゲゲの鬼太郎丼（鳥取）：1,780円

・金のひっぱりだこ飯（神戸）：1,680円

・あったか但馬牛めし（姫路）：1,580円

・圧倒的 瀬戸内しいたけちらし寿し（姫路）：1,480円

※表示価格は税込み価格です。

4. その他

・会計時に、当社公式Instagram「駅ナカホクリク」に掲載しているキーワードをお伝え頂いたお客様を対象に、各日先着100名様にお茶を１本プレゼント致します。

・数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

・交通事情等により、販売時間の変更や商品の入荷取り止め等が発生する場合がございます。

・予告なく商品が変わる場合がございます。

・電話でのご注文およびお取り置きはできません。