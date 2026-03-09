化石由来96%の水素供給を転換へ──2032年183.7億ドル規模に拡大するグリーン水素機器市場
グリーン水素機器とは、再生可能電力を起点に、水を電解して得た水素を高純度のまま産業・モビリティ・電力用途へ供給するための機器群である。中核は電解装置（アルカリ、PEM、AEM、SOEC等）のスタックと整流・電力制御であり、これに純水製造、ガス乾燥・精製、圧縮、貯蔵、計量、ディスペンサー、安全監視、遠隔運用、保守部材が連結する。価値の本質は、装置単体の定格出力ではなく、稼働率、部分負荷効率、起動停止に対する耐久、供給の安定性、法規・安全認証への適合、そして設備全体のLCOHを規定する運用設計である。したがってグリーン水素機器は、電源変動と水素需要変動を同時に吸収し、プロジェクト収益性を技術で支えるエネルギーインフラの実装パッケージである。
市場が桁を変える瞬間
LP Information調査チームの最新レポートである「世界グリーン水素機器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/785926/green-hydrogen-equipment）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが40.4%で、2032年までにグローバルグリーン水素機器市場規模は183.7億米ドルに達すると予測されている。成長の駆動力は、世界の水素供給が依然として化石由来に偏る一方で、脱炭素の規制と調達要件が強まり、再エネ×電解の実装が政策と投資の共通言語になった点にある。プロジェクト規模も、かつてはMW級が大型であったが、現在はMW級が標準化し、GW級の計画が複数国で現実の検討対象となる。新規参入と技術更新が進むほど、電解装置の平均販売価格は下がりやすく、競争はCAPEXだけでなく、効率、運転柔軟性、保守コスト、納期、保証条件の総合戦となる。同時に、参入過密による淘汰局面が避けられず、実証を量産の品質保証に変換できる企業へ発注が集約する構図が強まる。
図. グリーン水素機器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343591/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343591/images/bodyimage2】
図. 世界のグリーン水素機器市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤー：勢力図をデータで押さえる
LP Informationのトップ企業研究センターによると、グリーン水素機器の世界的な主要製造業者には、ThyssenKrupp Nucera、Siemens、Plug Power、Cummins Accelera、Nel Hydrogen、PERIC Hydrogen Technologies、Sunfire、Ohmium、Sungrow Power Supply、Longi Green Energy Technologyなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。2024年のグリーン水素機器市場は世界で1,458.87百万米ドル、2031年は16,701.81百万米ドルへ拡大し、2025-2031年のCAGRは38.98%である。地域別に見ると、北米は2024年257.08百万米ドルから2031年4,256.10百万米ドル（CAGR 49.21%）、アジア太平洋は2024年412.07百万米ドルから2031年6,815.20百万米ドル（CAGR 47.61%）、欧州は2024年398.74百万米ドルから2031年4,441.42百万米ドル（CAGR 33.45%）である。供給構造として、2024年は世界上位5社が売上ベースで約69.82%を占める。エネルギー供給の現実として、世界の水素生産は化石燃料由来が96%、水電解由来は4%にとどまる。さらに案件規模は、5年前にはMW級が「大型」であったが、現在はMW級が一般化し、複数国でGW級の導入計画が出現している。こうした数値が示すのは、北米は政策と需要創出が成長率を押し上げ、装置メーカーは案件開発と資本調達を組み合わせてスケールを取りに行く構図である。アジア太平洋は製造業としての供給力とコスト低減を背景に、装置の量産と短納期で市場を取り込みやすい一方、参入過多の局面では品質保証と稼働データが序列を決める。欧州は成長率こそ相対的に低いが、産業プロセスの脱炭素ニーズが厚く、電解装置をEPCやプラント最適化に組み込むことで高付加価値を維持しやすい。全地域に共通する焦点は、電解装置が依然高価で、電力コストも重いことから、効率改善と電力調達、保全性が大量導入のボトルネックになりやすい点であり、新規参入と技術更新が進むほど装置平均販売価格は下落し、最終的に勝ち残るのは量産能力と長期保証、運転実績を一体で提示できる企業となる。
