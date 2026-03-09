グリーン低炭素鋼市場規模予測：2032年には10800百万米ドルに到達へ
2026年3月9日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「グリーン低炭素鋼―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。
1.レポートの概要
本レポートでは、グリーン低炭素鋼市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.グリーン低炭素鋼製品紹介
グリーン低炭素鋼は、製造プロセスの効率化や再生可能エネルギー利用によって炭素排出量を抑制した鋼材である。電炉製鋼や水素還元などの低炭素技術を採用し、製品のライフサイクル全体での環境負荷削減を目指す。持続可能なインフラ構築や企業の脱炭素戦略の一環として採用が進んでいる。
3.【グリーン低炭素鋼市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：4906百万米ドル
2026年：5441百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：12.1%
■ 将来市場規模
2032年予測：10800百万米ドル
4.グリーン低炭素鋼分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.グリーン低炭素鋼市場区分
【製品タイプ別】Electric Arc Furnace Steel、 Hydrogen-based Steel、 Others
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。グリーン低炭素鋼は、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Construction、 Automobile、 Electronic、 Renewable Energy、 Others
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、グリーン低炭素鋼市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】H2 Green Steel、 HYBRIT、 Arcelor Mittal、 Swiss Steel Group、 Boston Metal、 Blastr Green Steel、 Thyssenkrupp、 Salzgitter、 POSCO、 Tata Steel、 Jindal Steel and Power Limited (JSPL)、 Emirates Steel、 Voestalpine、 Baowu、 HBIS Group
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。グリーン低炭素鋼業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
【地域別】北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
グリーン低炭素鋼市場の主要地域ごとの市場規模、成長率、マクロ経済環境、政策・規制動向を総合的に評価します。地域特性に基づく成長要因と潜在リスクを整理し、グローバル展開および地域戦略策定に有用な示唆を提供します。
6.【目次概要】
第1章 市場概況および製品概要（2021～2032年）
6.【目次概要】
第1章 市場概況および製品概要（2021～2032年）