世界グリーンスチール市場、2032年に10800百万米ドル規模へと成長予測
QY Research株式会社（所在地：東京都中央区）は、「グリーンスチール―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新調査レポートを公開しました。本レポートでは、グリーンスチールの世界市場を対象に、市場規模、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ポジションを体系的に整理し、地域別・国別の動向に加えて、製品タイプ別および用途別の詳細セグメント分析を掲載しています。さらに、2021年から2032年までのデータを基に市場の中長期的な成長軌道を検証し、将来的な拡大余地や投資機会を提示するとともに、競争環境の構造変化や企業戦略の方向性、業界が直面する課題についても多面的に考察しています。
1.グリーンスチールとは
グリーンスチールは、製造過程での二酸化炭素排出量を大幅に削減した環境配慮型の鉄鋼製品である。再生可能エネルギーの利用、水素還元製鉄技術、スクラップリサイクルなどの方法を組み合わせることで、従来の高炉製鉄に比べて環境負荷を低減する。自動車、建築、インフラ分野で脱炭素化を推進する材料として注目されている。
2.グリーンスチール市場規模および成長見通し
グリーンスチールの世界市場規模は、2025年には約4906百万米ドルに達すると推計されています。2026年には5441百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）12.1%で推移し、2032年には市場規模が約10800百万米ドルに達する見通しです。
3.グリーンスチール市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Electric Arc Furnace Steel、 Hydrogen-based Steel、 Others
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Construction、 Automobile、 Electronic、 Renewable Energy、 Others
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：H2 Green Steel、 HYBRIT、 Arcelor Mittal、 Swiss Steel Group、 Boston Metal、 Blastr Green Steel、 Thyssenkrupp、 Salzgitter、 POSCO、 Tata Steel、 Jindal Steel and Power Limited (JSPL)、 Emirates Steel、 Voestalpine、 Baowu、 HBIS Group
主要企業の市場シェア、製品戦略、事業展開方針を比較し、競争優位の源泉を分析します。あわせて、市場構造の変化に伴うポジショニングの推移を考察します。
◆ 地域別市場ダイナミクス
対象：北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカ・中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、産業基盤を総合的に評価し、地域別の拡大余地と事業機会を明示します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1755103/environmental-green-steel
4.本レポートの活用シーンとメリット
グリーンスチール市場に対する多角的な分析を通じて、本報告書は企業の意思決定を強力にサポートいたします。
(1)市場環境の分析
最新の技術革新、規制政策、グリーンスチール市場の動向を包括的に網羅し、急速に変化する業界において企業が正確な情勢判断を実現するお手伝いをいたします。
