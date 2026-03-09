工業用焼結部品世界市場2026年、グローバル市場規模（歯車、軸受、バルブ部品）・分析レポートを発表
2026年3月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「工業用焼結部品世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、工業用焼結部品グローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の工業用焼結部品市場規模は2024年に19870百万ドルと評価されています。今後も緩やかな拡大が続き、2031年には24430百万ドル規模へ再調整された市場規模に到達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.0％と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と、各国で進む政策調整をあわせて検討しています。これにより、貿易政策が市場の競争構造、地域経済の動き、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
製品概要と特徴
工業用焼結部品は、焼結と呼ばれる製法で製造される部品です。焼結は、粉末材料を融点未満の温度で加熱し、粒子同士を結合させて固体を形成する方法です。この工程により、強度と耐久性に優れた部品が得られ、さまざまな産業用途に適用できます。
焼結部品は、自動車、航空宇宙、機械などの分野で広く使用されています。材料はStainless SteelやCarbon Steelなど多様であり、用途に応じて選定されます。代表例としては、歯車、軸受、フィルター、バルブ部品などが挙げられます。
焼結部品の利点として、高い寸法精度、複雑形状の実現性、優れた機械特性が挙げられます。加えて、大量生産に適しており、比較的低コストで供給できるため、多くの産業用途で費用対効果の高い選択肢となります。
________________________________________
レポートの分析範囲
本レポートは、世界の工業用焼結部品市場について、詳細かつ包括的に分析したものです。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に、定量分析と定性分析の両面から市場を整理しています。
市場環境は変化し続けるため、本調査では競争状況、需給動向、需要変化を生み出す要因を多面的に検討しています。さらに、主要企業の企業概要や製品例を示すとともに、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も提示しています。
________________________________________
レポートの主要特徴
本レポートでは、2020年から2031年までの期間を対象に、市場規模と将来予測を提示しています。分析指標は、消費額、販売数量、平均販売価格で構成されます。
また、地域別および国別の市場規模と予測も整理されており、地域ごとの需要特性や成長差を把握できる構成です。
さらに、製品タイプ別および用途別の市場規模と予測も提示され、各セグメントの成長性を数量と金額の両面から評価できる内容です。加えて、主要企業の市場シェアについても、2020年から2025年までの売上高、販売数量、平均販売価格を基に分析されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における工業用焼結部品市場の総市場機会を明確にすることです。
あわせて、工業用焼結部品の成長可能性を評価し、製品別および用途別の各市場における将来成長を予測します。
さらに、市場競争に影響する要因を分析し、企業が市場参入や事業拡大を検討する際の判断材料を提供することを目的としています。
