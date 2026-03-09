デジタルマーケットプレイス、認定中古車プログラム、オムニチャネル小売モデルが中古車市場を再形成
オンライン車両プラットフォームの役割の拡大、透明性の高い価格設定ツール、そして体系化された車両検査プログラムの普及により、世界中で消費者が中古車を発見し、評価し、購入する方法が変化しています。
新車価格の高騰を背景に、多くの購入者が実用的な代替手段を求めるようになり、車両所有の考え方が変化しています。中古車は、高額な初期費用を伴わずに信頼性の高い移動手段を求める個人や企業にとって、主流のモビリティソリューションとなっています。認定検査プログラムの改善、デジタル車両マーケットプレイスの拡大、資金調達手段の充実、ディーラー取引の透明性向上が、購入者の信頼を高めています。オンラインとオフラインの販売チャネルが融合する中で、再販売エコシステムはより体系化され、技術主導型へと進化しており、世界の中古車市場の安定した成長を支えています。
輸送産業における市場規模と役割
中古車市場は2030年までに約1兆8,650億ドル規模に達し、年平均成長率は約8％で拡大すると予測されています。2030年までに約8兆7,920億ドル規模に達すると見込まれる広義の輸送産業の中で、中古車分野は全体市場価値の約21％を占める見通しです。
この大きな割合は、初めて車を購入する消費者、中所得層の家庭、そしてコスト効率の高い輸送手段を求める企業にとって、中古車がモビリティを実現する上で重要な役割を果たしていることを示しています。
北米に集中する地域需要
北米は2030年まで引き続き最大の地域市場となり、約5,797億6,800万ドル規模に達すると見込まれています。強固なディーラーネットワーク、広範な車両所有文化、そしてオンライン車両プラットフォームの拡大が地域成長を支えています。
国別では、アメリカ合衆国が最大市場となり、2030年までに約5,073億8,300万ドル規模に達すると予測されています。デジタル車両販売プラットフォームの導入拡大、在庫情報の透明性向上、認定車両に対する消費者信頼の高まりが、安定した市場拡大に貢献しています。
市場を形成する主要車両および燃料セグメント
乗用車は中古車市場において最も大きなカテゴリーであり、2030年までに市場全体の約60％、約1兆1,130億ドルを占めると予測されています。これらの車両は日常通勤、家族の移動、個人の旅行用途に適しているため、広く選ばれています。
燃料タイプではガソリン車が引き続き主導的な位置を占め、2030年までに約68％、約1兆2,630億ドルの市場シェアを維持すると見込まれています。幅広い車種の存在、確立された給油インフラ、整備の容易さが、中古車市場において魅力的な選択肢となっています。
販売チャネルと流通構造
従来型ディーラーでの購入は、中古車販売エコシステムにおいて依然として重要な役割を果たしています。ディーラー店舗への来店購入は、2030年までに総販売額の約67％を占めると予測されており、多くの購入者が購入前に車両の確認や試乗を行うことを好む傾向があります。
組織化されたディーラーネットワークも拡大しており、流通活動の約44％を占めています。これらのディーラーは、標準化された検査プロセス、保証制度、資金調達支援、車両履歴情報の提供などを行い、購入者の信頼向上に貢献しています。
市場拡大を支える経済的・行動的要因
中古車市場の継続的な拡大を後押しする要因は複数存在します。
主要な要因の一つは、新車価格の上昇です。これにより、多くの消費者がより高い費用対効果を求めて中古車へと移行しています。同時に、都市部および準都市部で個人モビリティへの需要が増加しており、購入者層全体が拡大しています。
