カーボンファイバー製自転車ヘルメット市場の規模、シェア分析、成長要因、および2025～2035年の予測レポート
KD Market Insightsは、「カーボンファイバー製自転車ヘルメット市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれぞれのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
カーボンファイバー製自転車ヘルメット市場は、サイクリストが安全性、快適性、高性能な保護装備を重視するようになったことから、需要が拡大しています。カーボンファイバー製自転車ヘルメットは、従来のプラスチックやポリカーボネート製ヘルメットと比較して、軽量構造、優れた強度、耐久性で知られています。これらのヘルメットは、より高い保護性能と空力性能を求めるプロサイクリスト、競技アスリート、レクリエーションライダーに広く使用されています。通勤、フィットネス、スポーツ活動としてサイクリングの人気が高まるにつれて、カーボンファイバー素材などの先進的なヘルメット技術への需要も着実に増加しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/456
市場規模とシェア
世界の炭素繊維自転車ヘルメット市場は、2035年末までに4億6,000万ドルを 超える見込み。2024年の市場規模は2億2,000万ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率2.1％で拡大する見込み。
カーボンファイバー製自転車ヘルメット市場は、世界的なサイクリング文化の拡大とライダー安全性への意識向上により成長しています。プロサイクリングイベント、マウンテンバイク競技、都市部での通勤トレンドにより、メーカーは安全性と快適性を兼ね備えた高品質ヘルメットの開発を進めています。カーボンファイバーヘルメットは、軽量設計と高い耐衝撃性を兼ね備えているため、特にプレミアムセグメントで人気があります。
北米とヨーロッパは、強いサイクリングコミュニティ、整備された自転車インフラ、ヘルメット着用を促進する厳格な安全規制により、市場の大きなシェアを占めています。サイクリング文化が活発な国では、プロライダーだけでなくレクリエーションライダーの間でもプレミアムヘルメットの採用が高くなっています。
一方、アジア太平洋地域は、都市型サイクリングの普及、スポーツ参加の拡大、可処分所得の増加により急速に成長している市場です。消費者が高性能サイクリングギアの利点を認識するにつれて、発展途上市場でもカーボンファイバーヘルメットの需要が増加すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343632/images/bodyimage1】
成長要因
カーボンファイバー製自転車ヘルメット市場の拡大を促進する主な要因は以下の通りです。
スポーツおよびフィットネス活動としてのサイクリングの人気上昇
サイクリングは世界中で人気のあるレクリエーションおよびフィットネス活動となっており、高性能ヘルメットなどの高度な保護装備の需要が増加しています。
サイクリスト安全性への意識向上
政府、スポーツ団体、安全キャンペーンが頭部損傷リスクを減らすためにヘルメット着用を推進しており、サイクリストが高品質の保護装備に投資することを促しています。
