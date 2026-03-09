リモート患者モニタリング市場の規模、シェア、成長要因、およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「リモート患者モニタリング市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれぞれのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
リモート患者モニタリング（RPM）市場は、医療提供者が従来の臨床環境外で患者を監視するためにデジタル技術を導入するケースが増えていることから、近年大きく成長しています。リモート患者モニタリングとは、接続された医療機器やデジタルプラットフォームを使用して患者の健康データを収集し、それを医療専門家へ送信して分析や意思決定に活用する仕組みを指します。これらのシステムにより、医師は心拍数、血圧、血糖値、酸素飽和度、身体活動などのバイタルサインをリアルタイムで追跡できます。医療システムが予防医療や慢性疾患管理に重点を置くようになるにつれて、RPMソリューションは現代医療提供の重要な要素となっています。
市場規模とシェア
リモート患者モニタリング市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年の期間に年平均成長率（CAGR）19.9％を記録すると予測されており、2035年末までに1,259億米ドルの市場規模を生み出すと見込まれています。2025年の市場規模は247億米ドルの収益でした。
リモート患者モニタリング市場は、慢性疾患の増加と継続的な患者ケアの必要性の高まりにより急速に拡大しています。医療提供者、病院、クリニックは、患者を自宅から監視できるデジタルモニタリング技術への投資を進めており、これにより頻繁な病院訪問の必要性が減少しています。このアプローチは患者の利便性を向上させるだけでなく、医療機関がリソースを最適化し運用コストを削減するのにも役立ちます。
現在、北米は強固な医療インフラ、デジタルヘルス技術の早期導入、そして支援的な償還政策により、世界のRPM市場で大きなシェアを占めています。ヨーロッパもまた重要な市場であり、医療システムがデジタルヘルスソリューションを通じて患者の治療成果向上に取り組んでいます。一方、アジア太平洋地域は、医療投資の増加、デジタルヘルスツールへの認知拡大、遠隔医療サービスの拡大により、急速な成長が予想されています。
さらに、IoTデバイス、ウェアラブル健康モニター、モバイルヘルスアプリケーションの統合が進んでいることも、世界的にリモート患者モニタリングソリューションの導入を促進しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343630/images/bodyimage1】
成長要因
リモート患者モニタリング市場の拡大を促進している主な要因は以下の通りです。
慢性疾患の増加
糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患は継続的なモニタリングを必要とします。RPMソリューションは、医療提供者が患者の状態を追跡し、早期警告サインを検出するのに役立ちます。
遠隔医療およびデジタルヘルスケアの導入拡大
遠隔医療プラットフォームは、遠隔診療や患者モニタリングに広く利用されるようになっています。RPMデバイスは、リアルタイムの患者健康データを提供することでこれらのプラットフォームを補完します。
