鈴与シンワート、「健康経営銘柄」に初選定、「ホワイト500」は6年連続で認定

鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下鈴与シンワート）は、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む企業として、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄2026」に選定されました。鈴与シンワートが「健康経営銘柄」に選定されるのは今回が初めてです。

あわせて、経済産業省が制度設計し、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門「ホワイト500」)に認定されています。「健康経営優良法人」の認定は7年連続、ホワイト500の認定は6年連続となります。







■健康経営銘柄とは

健康経営銘柄とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で、東京証券取引所の上場会社の中から、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している「健康経営」に優れた企業を選定する制度です。長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による「健康経営」の取り組みを促進することを目的としています。

健康経営銘柄の選定にあたっては、「経営理念」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント」などの観点から、健康経営度調査の結果等をもとに総合的な評価が行われます。

■健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な「健康経営」を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※詳細は経済産業省のWebサイトをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html（健康経営銘柄）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html（健康経営優良法人認定制度）

■鈴与シンワートの健康経営

鈴与シンワートは、従業員の健康を企業価値の源泉と位置づけ、経営課題の解決や生産性向上に直結する“健康投資”を継続して進めております。従業員こそが最大の財産であり、従業員一人ひとりの価値の総和こそが企業価値そのものとの考えのもと、心身ともに健康で能力を最大限発揮できる職場環境づくりに取り組んできました。

こうした健康経営の推進は、従業員の成長を促し、その成長が企業の成長を生み、企業の成長が従業員の幸福へと還元される、Well-being の好循環をもたらします。私たちは、この好循環をさらに強めることで、お客様、従業員をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、選ばれ続ける企業を目指してまいります。

■健康経営の主な取り組み

鈴与シンワートは、2019年より定期的な従業員への健康アンケートの実施、鈴与健康保険組合との積極的な連携（コラボヘルス）による経年での数値指標の把握などを進めながら、施策の検討・実施・評価・改善に取り組んでいます。

健康経営により、従業員が健康意識を高め主体的に健康の保持・増進に取り組み、アブセンティーズム・プレゼンティーズムが改善し、ワークエンゲージメントが高まることをパフォーマンス向上・生産性向上に繋げていく効果が、着実に現れてきています。

※詳細は鈴与シンワートWebサイト「健康経営」ページをご覧ください。

https://www.shinwart.co.jp/sustainability/health/

■鈴与シンワート株式会社について

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

