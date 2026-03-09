日本の収益サイクル管理市場の規模、シェア、成長要因、および2025～2035年の予測
KD Market Insightsは、「日本の収益サイクル管理市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれぞれのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の収益サイクル管理（RCM）市場は、医療提供者が財務業務の改善や管理効率の向上を目的としてデジタルシステムを導入するケースが増加していることから、成長の勢いを見せています。収益サイクル管理とは、医療機関が患者登録や予約管理から請求、保険請求、支払い回収まで、患者ケアに関する財務プロセスを管理する仕組みを指します。日本では、病院や医療提供者が複雑な事務プロセスを効率化し財務パフォーマンスを向上させるため、効率的な収益管理システムへの需要が高まっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/861
市場規模とシェア
日本の収益サイクル管理市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）11.3％で成長し、2035年末までに264億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は99億米ドルでした。
日本の収益サイクル管理市場は、国内の医療分野がデジタルトランスフォーメーションを進めていることにより、着実に拡大しています。医療機関は、請求プロセスの自動化、保険請求却下の最小化、償還サイクルの改善を目的として、高度なITソリューションへの投資を進めています。患者データや医療サービスの量が増加する中で、手動の請求処理は非効率となり、医療機関は自動化された収益サイクル管理システムへ移行しています。
現在、市場の中で最大のシェアを占めているのは病院や大規模医療機関です。これらの組織は大量の患者取引や保険請求を管理しているため、コーディング、請求、支払い処理、財務報告など複数の財務業務を統合的に管理できるシステムを必要としています。一方で、小規模および中規模のクリニックでも、手頃な価格のクラウド型システムが利用可能になったことにより、RCMソリューションの導入が徐々に進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343618/images/bodyimage1】
成長要因
日本の収益サイクル管理市場の成長は、いくつかの要因によって促進されています。
主な要因の一つは、医療サービスのデジタル化の進展です。日本では医療インフラの近代化を目的として医療ITへの投資が進められており、電子カルテや病院情報システムなどのデジタルツールが普及しています。これにより、統合型収益サイクル管理プラットフォームへの需要が高まっています。
もう一つの重要な要因は、日本の高齢化社会です。日本は世界でも最も高齢化が進んでいる国の一つであり、医療サービスへの需要が増加しています。患者数の増加に伴い、請求処理や保険関連業務などの事務負担も増大しています。RCMシステムはこれらの業務を自動化し、医療スタッフの負担を軽減する役割を果たします。
さらに、保険および償還プロセスの複雑化も、医療機関が高度な収益管理ソリューションを導入する要因となっています。効率的なRCMプラットフォームは、請求の追跡、請求ミスの削減、支払いサイクルの迅速化を可能にし、最終的には財務の安定性向上につながります。
