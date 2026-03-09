「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に7年連続で認定
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、経済産業省および日本健康会議(注)より、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む法人として「健康経営優良法人（大規模法人部門）」（2026年3月9日発表）に7年連続で認定されました。
当社では、社員とそのご家族が心身ともに健康でいられることを目指し、安全衛生教育や健康への意識を高めるための健康教育、生活習慣病やメンタル疾患の予防に向けた各種取り組みを行なっています。
【健康経営優良法人認定制度とは】
地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰するため、経済産業省と日本健康会議が「健康経営優良法人」の認定制度を2016年度に開始し、毎年申請企業の数は増えており、社会的な評価が高まっている制度です。大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343454/images/bodyimage1】
【当社における主な健康経営に関する取り組み】
代表取締役社長を最高責任者として、安全衛生委員会を中心に、人事部門、産業医・産業保健スタッフが相互に連携する体制を構築しています。
● 生活習慣病予防と健康増進の取り組み：
定期健康診断、歯科・婦人科検診などの任意検診受診の奨励、毎年テーマを変えたeラーニングの実施、年2回のウォーキングイベントなど
● 女性特有の健康課題への対応：
女性の健康や女性を取り巻く健康課題に関するセミナーの実施、女性特有のがん検診の実施や費用補助など
● メンタルヘルス対策：
事業所内外からオンラインでも従業員が健康相談やカウンセリングを受けられる体制の整備など
【関連WEBサイト】
富士通ラーニングメディアの健康経営について
https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm/about/health
経済産業省 健康経営優良法人 認定制度サイト
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【注釈】
(注) 日本健康会議：国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行う組織。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
プレスリリース詳細へ