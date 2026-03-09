秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、鉄道むすめ「桜沢みなの」の12回目のバースデーを祝い、「SL桜沢みなのバースデーエクスプレス」を2026年3月22日(日)に運行します。バースデー仕様のヘッドマークを掲出し、ご乗車の方に乗車記念証をプレゼントします。

また、記念入場券や新グッズを販売するほか、普通電車にもバースデー仕様のヘッドマークを掲出して運行します。2024年に登場した乗務員(運転士)のちびキャラのイラストを入場券に起用するのは、今回が初めてです。

詳細は、下記のとおりです。









【「SL桜沢みなのバースデーエクスプレス」の運行について】





過去のSL桜沢みなのバースデーエクスプレスの様子1

特別ヘッドマーク(SL) イメージ

特別乗車記念証 イメージ





(1) 開催日時 2026年3月22日(日)





(2) 開催内容 ○特別ヘッドマーク掲出

○ご乗車の方に特別乗車記念証プレゼント

(くだり熊谷～三峰口駅間のみ)





(3) その他 SLは事前予約による全席指定席として運行します。

ご予約方法等の詳細は秩父鉄道ホームページをご確認ください。

https://www.chichibu-railway.co.jp/slpaleo/









【「桜沢みなの12th バースデー記念入場券」について】

「桜沢みなの」のイラストが入ったポストカードサイズ台紙付き記念入場券です。

(1) 販売期間

2026年3月22日(日) ～ 6月30日(火)





(2) 販売箇所

・秩父鉄道 羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、御花畑の各駅窓口

・秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」 https://www.chichitetsu.jp/html/

※駅窓口では窓口営業時間内に販売します。

※ちちてつe-shopでは6駅セットで3月22日(日)0：00～販売します。





(3) 販売価格 200円





記念入場券 イメージ

記念入場券 台紙 イメージ





※目を開けているイラストが羽生、寄居、秩父の3駅、

目を閉じているイラストが熊谷、長瀞、御花畑の3駅









【鉄道むすめ「桜沢みなの」新グッズ販売について】

「桜沢みなの」の12回目のバースデーを記念し、新グッズを3種類販売します。

(1) 販売期間

2026年3月22日(日) ～





(2) 販売箇所

・秩父鉄道 羽生、熊谷、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑、三峰口の各駅窓口

・ちちてつ長瀞駅売店、SL車内、イベント会場、秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」

※駅窓口では窓口営業時間内に販売します。

※ちちてつe-shopでは3月22日(日)0：00～販売します。





クリアファイル イメージ

アクリルキーホルダー イメージ

チェキ風カード イメージ





(3) 新グッズラインナップ

○鉄道むすめ 桜沢みなの＆SLパレオエクスプレスクリアファイル 400円

裏面の桜沢みなの(ちびキャラ)、SL、パレオくん＆パレナちゃんのイラストがポイントです。





○鉄道むすめ 桜沢みなのお守り風アクリルキーホルダー 500円

散りばめられた桜と桜沢みなのが華やかな、メガネ紐を使用したお守り型アクリルキーホルダーです。





○鉄道むすめ 桜沢みなの12th バースデーチェキ風カード 330円

ホログラム加工でキラキラかわいい、数量限定のオリジナルチェキ風カードです。

※チェキ風カードはちちてつ長瀞駅売店、SL車内、ちちてつe-shopのみ販売します。









【普通電車への「桜沢みなの記念ヘッドマーク掲出」について】

(1) 掲出期間 2026年3月20日(金・祝)～ 5月31日(日)

(2) 掲出車両 7500系1編成

※列車運用のご案内はできませんので予めご了承ください。





ヘッドマーク(普通電車) イメージ





【鉄道むすめ「桜沢みなの」について】

秩父鉄道の鉄道むすめとして2014年3月24日にデビューした「桜沢みなの」は、秩父鉄道の駅務係として活躍していましたが、2024年に10周年を記念した新規イラストで乗務員(運転士)になりました。名前の由来は秩父鉄道の「桜沢駅」と「皆野駅」です。

※『鉄道むすめ』はトミーテックが展開する、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクターです。





桜沢みなのプロフィールイメージ





※各イベント内容は急きょ変更または中止になる場合があります。

※各種なくなり次第終了です。

※記載金額は全て税込です。









◆このイベントのお問合せ

秩父鉄道株式会社 鉄道事業本部 運輸部 運輸課

TEL：048-523-3313(平日9：00～17：00)