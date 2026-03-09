株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、3月14日（土）のリニューアルオープンを記念し、ご来場のお客様へ本施設限定 デザインのオリジナルピンバッジをプレゼントするキャンペーンを同日より開始いたします。URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

「HELLO KITTY SMILE」は、2月1日より一部メンテナンス工事に伴い、体験エリアを縮小して営業していましたが、このたび待望のリニューアルオープンが決定。日頃のご愛顧への感謝を込めて、3月14日（土）よりご来場いただいたお客様の中から数量限定で、乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされた本施設限定のオリジナルピンバッジをプレゼントいたします。「HELLO KITTY SMILE」は、「また来たい」と思っていただける場所であり続けるためによりパワーアップして、ハローキティと一緒に皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■『HELLO KITTY SMILE オリジナルピンバッジ プレゼント』 概要

開始： 3月14日（土）～※無くなり次第終了、お1人1つお渡し内容： リニューアルオープンを記念し、乙姫の衣装を着たハローキティのオリジナルピンバッジを数量限定でプレゼント方法： 1階イベントエリアまたは2階ショップにてスタッフにお声がけください住所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/