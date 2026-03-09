■熱き戦いにファンの熱い声援を！

広島ホームテレビ（HOME：本社・広島市中区）は、3月14日（土）に『フロントドア＆カープ応援中継 ”勝ちグセ” オープン戦 広島×阪神 合体SP』を放送します。

開幕に向けて一軍の生き残りをかけたサバイバル！ オープン戦でアピールする鯉戦士は!?新井貴浩監督の下、日本一を目指す広島東洋カープの熱戦を、テレビの前で応援しよう！解説は、前田智徳さんと田中広輔さん。実況は、廣瀬隼也（HOMEアナウンサー）がお届けします。

■番組概要

▷タイトル：フロントドア＆カープ応援中継 ”勝ちグセ” オープン戦 広島×阪神 合体SP▷放送日時：3月14日（土） ひる12時～▷試合開始：午後1時～ ※出演者・番組内容は変更になる場合があります

■出演者・ゲスト

▷フロントドア【スタジオ】宇治原史規・菅広文（ロザン）、岡本愛衣（HOMEアナウンサー）【中継】福島睦（HOMEアナウンサー）▷カープ中継【解説】前田智徳・田中広輔【実況】廣瀬隼也（HOMEアナウンサー）【ベンチリポート】森田雄人（HOMEアナウンサー）