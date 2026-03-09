全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、お客様のために厳選した謎や物語を毎月お届けするサブスクリプションサービス『Mystery for You』の2026年2月の新作ラインナップを公開します。★『Mystery for You』公式サイト：https://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/

『Mystery for You』とは、簡単な10個の質問に答える「謎診断」でお客様の好みを分析し、ぴったりの謎や物語を毎月ご自宅にお届けするサービスです。心温まるストーリー謎、頭脳をフル回転させるパズル、仕掛け満載の謎など、バリエーション豊かなコンテンツをご用意。リアル脱出ゲームのコンテンツディレクターたちが、本サービスのためだけに制作した限定の謎と物語をお楽しみいただけます。2026年2月にお届けした『Mystery for You』の新作も魅力的なものばかり。コンテンツディレクター櫻庭史郎のコメントとともに、ラインナップをご紹介します。三寒四温で寒暖差が激しいこの時期に、ご自宅であなたのためだけの謎や物語をゆっくりと楽しんでみませんか。

①『トンネルの先の料理屋にて』

主人公である伊佐なぎさは、帰りの電車で起きた出来事をきっかけに奇妙なルールを持った料理屋にたどりつき、そこで働く店主のナミちゃんと共に、食事に結びついた記憶や後悔に触れていきます。情報整理が鍵となる「思い出」に関わる謎や読み応えのあるストーリーをご堪能いただけます。◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント不思議な料理屋を舞台に、「思い出の一皿」をテーマにした物語が展開されます。物語もさることながら、１つ１つの謎が目新しいものが多く、新鮮なひらめきを感じることができました。

②『冬、君は雪山で』

これは4人の大学生の、ある冬の物語。彼らは高校3年間同じクラスで、何かといつも一緒にいるメンバーでした。2026年2月。高校卒業後に迎えた最初の冬。4人はある雪山へ旅行に出かけます。そこで起こる驚きの事件やストーリー、いろいろなアイテムを使う謎をお楽しみください。◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント大学生4人が旅行で雪山に向かう、という「何か起こりそう」でしかないシチュエーションで、やはり何かが起こる物語です。予想だにしない形で絡み合う4人それぞれの思惑が、謎とともに解き明かされていく推理小説のような作品でした。

③『セカイイチキママナキロクソウチ』

「二つ折りにされたキロクソウチの中に謎用紙を挟み込み、ひとつの冊子を完成させる」ことを目的として解き進める本作は冊子上にして謎を解く独特なルールの面白さや、謎解きが拡張する奥行きが感じられる解きごたえのある作品になっています。◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント手に入れた謎を挟み込んでいき、徐々に冊子を完成させていくという今までに見たことのない謎解きでした。その形状にまず驚かされたうえ、この形でしかできない謎がふんだんに盛り込まれていて、最後まで楽しむことができました。あなたのお家時間にワクワクをお届けする『Mystery for You』を、この機会にお楽しみください。

『Mystery for You ー毎月届く、あなたのためだけの謎』ー概要

■公式サイトhttps://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/■サービス概要リアル脱出ゲームのSCRAPが送る、サブスクリプションサービスです。謎診断で、あなたにぴったりの謎や物語をセレクト。毎月、驚きの仕掛けや感動が詰め込まれた体験を、あなたのお家のポストにお届けする「謎」の定期便です。折ったり切ったり仕掛けいっぱいの謎、心温まるストーリーに包まれた謎、超高難易度なパズル。あなたにピッタリ合うのは何でしょう？どんな体験が届くのか、それは未来のお楽しみ。★30秒であなたにピッタリな謎や物語がわかる「無料謎診断」はコチラ：https://mystery-for-you.scrapticket.jp/diagnose

☆POINT１：最新、ここだけの体験届く謎や物語は本サービスのために制作。ここだけの体験をお楽しみください。☆POINT２：あなたの好みの「謎」を診断10個の簡単な質問に答えてあなたの好みを分析。謎解きの知識は不要です。☆POINT３：定期的に毎月の楽しみが届くあなたに合った謎や物語が毎月届きます。もし合わない場合は再度診断も可能です。■販売価格・基本プラン：月額1,200円（税込）あなたにセレクトされた新作謎が毎月1つ届きます。・よくばりプラン：月額3,400円（税込）毎月すべての新作謎（3種）が届きます。※別途送料500円（税込）が発生します。■Mystery for Youが届くまで・STEP1：謎診断をする診断結果に基づき、あなたに合った謎や物語をセレクトします。ご購入手続きは診断のあとにございます。・STEP2：ポストに届く謎はポストに届くので、忙しくても受け取りは安心です。・STEP3：謎解きがスタートひとりでもご家族とでも、お好きな時間に、お好きな場所で謎解きをお楽しみいただけます。どんな謎が届くかお楽しみに。■継続特典会員を継続していただいた方に感謝の気持ちを込めて、定期的に嬉しい限定特典をお届け。

☆初回購入特典：オリジナルボールペン☆2ヶ月継続特典：『Mystery for You』の過去作品がすべて購入可能に☆3ヶ月継続特典：オリジナルエコバッグ☆9ヶ月継続特典：オリジナルハンカチ☆12ヶ月継続特典：毎月謎と一緒に届くメッセージカード1年分（12枚）を使った壮大な謎解き☆15ヶ月継続特典：オリジナルクリップボード☆20ヶ月継続特典：オリジナルファイル☆24ヶ月継続特典：『Mystery for You』感想ふせん☆33ヶ月継続特典：オリジナルポーチ☆36ヶ月継続特典：オリジナルレターセット☆40ヶ月継続特典：オリジナル日めくりカレンダー☆48ヶ月継続特典：『加藤隆生殺人事件』（オリジナル謎）☆55ヶ月継続特典：オリジナルミニトート☆60ヶ月継続特典：オリジナルカトラリーセット☆66ヶ月継続特典：オリジナルラゲッジタグ■販売元／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine