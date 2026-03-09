オーエス株式会社（大阪市北区、代表取締役：金谷 伸雄）は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」において、「ブライト500」に認定されました。当社は2022年より継続して健康経営優良法人の認定を受けており、「ブライト500」への選出は2024年に続き今回で2回目となります。

当社は「ＯＳグループで働く全ての人の幸せと地域に暮らす人々の幸せを同時に追求し、豊かな生活文化と未来づくりに貢献する」という理念体系のもと、働き方改革や健康施策に積極的に取り組んでいます。今後もブランドメッセージである「Your Smiles, Our Smiles」の「Smiles」の土台には「健康」があるという信念のもと、引き続き健康経営を推進してまいります。健康経営によって人と組織が活性化し、最終的に業績・企業価値の向上につながることを期待しています。

※当社の健康宣言や主な活動内容・定量評価項目については公式サイトをご覧ください。https://www.osgroup.co.jp/sustainability/healthmanagement/effort/

取組施策（抜粋）

当社では、従業員の心身の健康保持・増進を重要な経営課題と位置づけ、「生活習慣病対策」「メンタルヘルス対策」「ヘルスリテラシーの向上」の3つを重点課題として健康経営を推進しています。

生活習慣病対策

40歳以上の社員を対象とした隔年での人間ドック受診や希望者への乳がん検診の実施、部署対抗ウォーキングイベントやラジオ体操などの運動機会の提供に加え、「腹八分目運動」を通じて食生活の見直しを促しています。

メンタルヘルス対策

社内外の相談窓口を設置し、安心して相談できる体制を整備しています。さらに、ABW（アクティビティ・ベースド・ワーキング）の導入やサンクスメッセージの取り組みなど、コミュニケーション活性化を通じて心理的安全性の高い職場環境づくりを推進しています。

ヘルスリテラシーの向上

Wellnessゼミの開催を通じて健康に関する知識向上を図るとともに、健診結果の活用促進や日常生活における健康意識の醸成に取り組んでいます。

※ ｢健康経営｣はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。※ 健康経営優良法人認定とは経済産業省が実施しているもので、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。■ 経済産業省HP：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

オーエス株式会社 会社概要

■ 本社：大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階■ 設立：1946年12月■ 代表者：代表取締役 金谷 伸雄■ 拠点：大阪（本社）・兵庫・東京■ 事業内容：エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業■ URL：https://www.osgroup.co.jp/

