理学療法士による、インフォーマルサービスの提供を行う株式会社アロー(本社：東京都世田谷区、代表取締役：阿藤 貴史)は、経済産業省および日本健康会議が認定する健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)「ブライト500」に6年連続で認定されました。





ブライト500認定ロゴ





ブライト500は、中小規模法人部門の中でも特に優れた健康経営を実践する上位500法人のみが選出される制度です。当社は2021年の制度開始時点から「ブライト500」に選ばれており、今回6年連続の認定となりました。





当社は「健康をコストではなく投資と捉える経営」を掲げ、社内制度の高度化と地域連携を両輪とした“健康循環モデル”を構築してきました。





2025年度の社内健康調査では、仕事の活力スコアが2.56→3.57(前年比＋1.01)と大幅向上。

ワークエンゲージメントは3.48→3.66に改善し、会社への継続意欲も3.14と高水準を維持。

健康施策が従業員エンゲージメント向上に直結することを、数値で示す結果となりました。





※5段階評価の数値です。









■ 女性の働きやすさを制度として設計

女性特有の体調の揺らぎや日常的な不調に配慮し、

・日常ケア用品の常備

・体を温める備品の設置

・体調サポート用品の整備

を実施。「我慢を前提としない職場設計」を行っています。





その結果、

・女性の健康知識スコア：62.5％→78.6％

・女性メンタル健康度は：3.75(高水準を維持)

・男性社員の性差理解スコアも2.80→3.20

と、全社的な理解と意識向上が進んでいます。









■ 理由を限定しない「ウェルネス休暇」

体調不良や周期的な体調変化、育児・介護など、ライフステージに応じた事情に対応可能な独自のウェルネス休暇制度を導入。

取得者の業務を代替した従業員には「サンキューポイント」を付与し、支える側の貢献を可視化しています。





制度導入後の職場環境意識調査では、

・働き方の柔軟性：3.06→3.14

・制度の利用しやすさ：2.44→2.93

と、特に利用しやすさが大幅に改善。





単なる休暇制度としてではなく、相互扶助を仕組み化した制度設計が着実に定着しています。









■ 商店街と連携した「朝食強化月間」

社内にとどまらず、地域商店街と連携した取り組みも展開。





1か月間を「朝食強化月間」とし、対象となる地域店舗(※コンビニを除く)での朝食利用に対し半額キャッシュバックを実施しました。

・朝食利用でスタンプ付与

・毎日朝食摂取

・対象店舗を5回以上利用

達成者にはインセンティブを付与。





健康習慣の定着と地域経済活性化を同時に実現する試みとして取り組んでいます。









■ 商店街掲示板で「健康経営コラム」連載

さらに、地域商店街掲示板にて、健康経営をテーマとした月1回(全12回)のコラムを連載。





・経営者自身の健康が店舗活力につながる視点の共有

・年齢を重ねても続けられる健康づくりの提案

・商店街全体で健康を大切にする空気づくり





企業単体の枠を超え、地域全体で健康文化を育む活動を推進しています。









■ PDCAによる継続的進化

従業員アンケート、取得率分析、施策効果検証を行い、健康施策をPDCAで継続的に改善。





6年連続認定はゴールではありません。





次年度は、男性若手層(20-30代)および50代社員のコンディション向上、キャリア展望への不安解消を重点課題とし、さらなる健康経営の深化を図ります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社アロー

所在地 ： 〒157-0073 東京都世田谷区砧6-36-3 信濃屋第一ビル3F

代表者 ： 代表取締役 阿藤 貴史

設立 ： 2014年2月3日

資本金 ： 777万円

事業内容： フィットネススタジオ運営、保険外リハビリテーション事業、

健康経営サポート事業、福祉用具貸与販売事業、介護タクシー事業

URL ： https://arrow-inc.tokyo





株式会社アローは、「『なりたい』『したい』を持つ全ての人のために」を掲げ、健康増進に関する事業を展開しています。

現在従業員数25名と小規模ながら、代表を含め社員多くが理学療法士という専門性を強みとし、

・パーソナルトレーニングスタジオ運営

・自費による保険外訪問リハビリテーション

・企業向け健康経営支援

・刑務所での受刑者に対する運動指導

・老人ホームのリハビリ室のプロデュース

・福祉用具の販売貸与

・介護タクシー事業

など、多角的に健康支援を行なっています。