キタカントー最大級！エンタメの祭典『クリエイターズキャラバン宇都宮』の冠スポンサーとして『株式会社万邦通商』が協賛決定

◤冠スポンサー『株式会社万邦通商』協賛決定のお知らせ◢

この度、株式会社トライデントワークスが主催する地方発・エンタメ業界の交流イベント『クリエイターズキャラバン宇都宮』の冠スポンサーとして『株式会社万邦通商』が協賛決定したことをお知らせいたします。

株式会社トライデントワークスは、万邦通商様と共に、本イベントを通じて北関東地域を盛り上げていけるよう尽力して参ります。

◤『株式会社万邦通商』について◢

株式会社万邦通商は、宇都宮拠点のベンチャー貿易総合商社です。オリジナルグッズや販促資材をOEM企画・設計デザインから製造、輸出入調達、検品、在庫管理、発送まで一貫して提供し、品質・納期・コストの最適化を通じて県内外の幅広い企業・団体様の活動を支援しています。

万邦通商公式サイトはこちらから :https://banpou.co.jp/

◤『クリエイターズキャラバン宇都宮』とは◢

本イベントは、北関東を拠点とするクリエイター、エンタメ企業、業界志望の学生が垣根を超えて交流できる宇都宮発・エンタメ業界の交流イベントです。

都心へ行かずとも、最前線で活躍する企業やプロと直接つながり、作品をアピールできる場を創出し、学生にとっては就職やデビューのきっかけに、企業にとっては地方に眠る新たな才能発掘やリクルーティングの場となればと思っております。

さらに、ビジネスだけで終わらないのが本イベントの魅力。

「仕事のついでに観光や美食も楽しむ！」スタイルで、宇都宮という街のポテンシャルも存分に味わってください。

行政や学校、メディアの皆さまも巻き込み、北関東のエンタメ産業の新たなハブをここから築きます。

たくさんのクリエイター、エンターテインメント関係者の皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

イベント公式サイトはこちらから :https://twxd.jp/ccu/主催Xアカウントはこちらから :https://x.com/miyuki_tan

◤『クリエイターズキャラバン宇都宮』参加登録受付中◢

Illustration by 華葡。

開催は2026年7月31日（金）～8月1日（土）の2日間にて開催となります。

参加をご希望の方は下記「ご参加お申し込みはこちらから」を押下いただき、必要事項をフォームにご記入のうえお申し込みください。

ご参加お申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1_VgnwAWTcNuy_W4KKk822J2tQDGEG6fYs0ohIHGkda8/viewform?edit_requested=true

◤『クリエイターズキャラバン宇都宮』開催概要◢

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135959/table/49_1_c68387915963fa4b95f17dfc70c028c2.jpg?v=202603090251 ]

◤ 参加申し込み・チケット情報 ◢

参加をご希望の方は公式サイト上部の『参加登録』よりお申し込みをお願いいたします。

日中参加 … 2,200円（税込）／各日（※）

懇親会参加 … 8,500円（税込）／各日

懇親会参加(宿泊付き) … 14,500円(税込)／各日 ※数量限定、南大門カプセル1泊宿泊付き

宿泊申し込み … 6,000円（税込）／1泊 ※数量限定

※当日参加（事前申し込みなし）の場合は2,600円（税込）となります。

※決済方法は当日現金決済、 事前決済を予定しております。

（いずれの決済方法をお選びいただいた場合も、インボイス対応領収書を電子形式にてお渡しいたします。当日決済の場合は開催後に発行、事前決済の場合は決済後ご自身にて発行可能となります）

◤ スポンサー募集のお知らせ ◢

『クリエイターズキャラバン宇都宮』ではイベントにご協力いただける企業様・団体様を募集しております！

日々成長し続けるエンタメ業界の更なる発展を願って、ご一緒にイベントを創りませんか？

詳しくは下記をご確認の上、お気兼ねなくお問い合わせください。

スポンサーお問い合わせはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1_6igjsGQxFHm5k6jPA_Sunum2kejHXpy4NCPeZaDOpg/preview