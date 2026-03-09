【春季特別企画 ～海に咲く、Sacuraまつり～】まるで海の“さくら”!? 桜模様が特徴の「サクラダイ」を期間限定で特別展示！

株式会社アクアメント

広島もとまち水族館（館長 佐藤文宏、広島市中区基町6‐78パセーラ7階）では、2026年3月20日（金）から4月30日（木）まで春の特別企画 ～海に咲く、Sacuraまつり～を開催いたします。

春の代名詞である“さくら”の名を持ち、鮮やかな体色が特徴のサクラダイを企画水槽にて期間限定で展示するほか、限定デザインの魚朱印を販売いたします。サクラダイ以外にも春や桜にまつわる生きものが展示され、館内を巡りながら季節の彩りをお楽しみいただけます。

他にも、最初のエリア『Welcome』ではニシキゴイと桜が織りなす春の訪れを感じさせる映像が水面に広がり、没入空間でお客様をお出迎えします。Zipanguエリアを中心とする華やかな館内装飾など、水族館ならではの春を楽しめる企画も多数ご用意しております。

『春の特別企画 ～海に咲く、Sacuraまつり～』概要

【桜にちなんだ魚種の展示】

展示種１.：サクラダイ

展示期間：2026年3月20日(金)～4月30日(木)

展示場所：館内 Forestエリア

生物解説：水深10m～110mほどの深さに群れで生息。オスの体側に桜の花びらをちりばめたような斑点模様があることが、名前の由来とされる。学名にも「Sacura 」が用いられている。

展示種２.：桜錦

展示場所：館内 Zipanguエリア

生物解説：ランチュウと江戸錦の交配によって作られた、新しい品種。背びれがなく丸っこい体型をしている。半透明な紅白のうろこが特徴で、ほんのりとした桜色の体色が楽しめる。

サクラダイ桜錦

※生きものの状況により、予告なく展示変更または終了する場合がございます。

【期間限定魚朱印】

来場記念として好評販売中の魚朱印に、限定デザイン『サクラダイ』が登場いたします。本魚朱印は、当館のスタッフがデザインした自信作で、春の期間にしか手に入らないため、思い出に残る記念品としてもおすすめです。

販売期間：2026年3月20日(金)～5月31日(日)

販売場所：インフォメーション/チケット売り場

販売価格：300円(税込)

【Welcome水幻鏡 桜ver.】

ニシキゴイと水面に映る舞い散る桜の幻想的な躍動が、『生命の舞台』の序幕を春らしく彩ります。この演出は桜の時期だけの期間限定公開です。

放映期間：2026年３月14日（土）～4月30日（木）

放映場所：館内 Welcomeエリア

【ハーフバースデー記念 開業の裏側(秘)映像】

ハーフバースデーを記念して、広島もとまち水族館が開業に至るまでの裏側の記録を放映いたします。

普段見ることのできない秘蔵映像や “水族館ができるまで” の過程をご覧いただけます。

放映期間：2026年3月20日（金）～4月30日（木）

放映場所：館内 Zipanguエリア

【周辺施設との春限定 半券割引キャンペーン】

対象施設の半券を、当日券購入時にご提示いただくと、入場料が100円引きとなる、お得な期間限定のキャンペーンを行います。

期間：2026年3月14日（土）～4月30日（木）

対象施設：広島城、広島城遊覧船、縮景園、広島県立美術館

提示場所：インフォメーション/チケット売り場

【広島もとまち水族館 施設概要】

・所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階

・公式サイト：https://aquarium-hiroshima.com/ (https://aquarium-hiroshima.com/)

・営業時間： 通常10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）

・料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児 大人1名につき1名無料

幼児２人目から500円

・駐車場： 基町クレドパーキング（最初の1時間無料サービスあり）

・施設（延床）面積： 2,700平方メートル

・展示水槽： 66基

・展示種・点数： 魚類、両生類、爬虫類、昆虫類ほか 200種・3,000点