法人向けサービス「タイムズビジネスサービス」、駐車料金の精算がWebブラウザ上で可能に！

パーク２４株式会社

パーク２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一、以下「パーク２４」）は、法人向けに提供する「タイムズビジネスサービス」の会員を対象※1に、Webブラウザ上で駐車料金の決済ができる新サービスを、2026年3月9日より一部タイムズパーキングにて開始いたします。

※1カーシェアリング機能付帯契約の会員が対象

タイムズビジネスサービスは、時間貸駐車場「タイムズパーキング」をはじめ、カーシェアリングサービス「タイムズカー」、レンタカーサービス「タイムズカーレンタル」など、パーク２４グループが提供する各種サービスのキャッシュレス利用・管理が可能な法人向けサービスです。

タイムズビジネスサービス会員に発行される「タイムズビジネスカード」でタイムズパーキングの駐車料金を精算することで、駐車料金の立て替えや領収書の発行が不要となるなど、経費処理関連業務の効率化が可能となります。

このたび開始する新サービスにより、精算機でタイムズビジネスカードを使用して行っていた駐車料金の精算が、Webブラウザ上で完結※2できるようになります。タイムズビジネスサービス会員専用のWebサイトにてご利用の駐車場を選択、車両番号を入力※3することで、駐車料金をお支払いいただけます。

※2利用開始前に利用者のメールアドレス・電話番号の登録とSMS認証が必要

※3フラップ式/ゲート式駐車場は車室番号を選択

Webブラウザ上での決済を可能にすることで、精算機の混雑緩和や精算機までの移動負担の軽減につながるほか、車内で駐車料金の支払いを完結できるため、雨天時や荷物が多い時も快適かつスムーズに駐車場をご利用いただけます。

本サービスの対象となる駐車場は、タイムズの駐車場検索サイト「パーキングインフォメーション」（https://times-info.net/）にてご確認いただけます。対象駐車場は順次拡大してまいります。

パーク２４は今後も、タイムズビジネスサービスのDX化を推進し、法人会員の利便性向上に向けたサービスの拡充と改善に取り組んでまいります。

■利用方法

【参考】

■駐車場における精算機を使用しない決済方法（スマホ精算）について

※1：「タイムズビジネスサービス」のカーシェア機能付帯契約をご契約中の法人利用者

※2：利用端末の登録のために携帯電話番号の登録およびSMS認証が必要

※3：契約法人による月毎の一括払い

※4：QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です