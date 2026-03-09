「石見銀山まちを楽しくするライブラリー」が「ユネスコ・アジア太平洋文化遺産保全賞」で「最優秀賞」を受賞しました【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学

2026年２月、島根県立大学・島根県立大学短期大学部サテライトキャンパス「石見銀山まちを楽しくするライブラリー」は「2025年 ユネスコ・アジア太平洋文化遺産保全賞（2025 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation）」において、「最優秀賞（Award of Distinction）」を受賞しました。

本賞は、ユネスコが主催し、アジア太平洋地域の優れた文化遺産の保存・修復・再活用の取り組みを表彰する国際的な賞です。2025年は16カ国から90件の応募があり、25年の歴史の中で最多のエントリー数を記録しました。その中から10件のプロジェクトが表彰され、本学の取り組みが最高栄誉である「Award of Distinction」に選ばれました。

今回の受賞は、世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」内に位置する歴史的建造物の価値を守りながら、地域に開かれた学びと交流の拠点として再生した点が高く評価されたものです。

建築主：中村ブレイス株式会社

プロジェクト責任者：中村ブレイス株式会社 専務取締役 中村 哲郎

デザイナー・コンサルタント：島根県立大学 准教授 平井 俊旭

施工者：山下建築工房株式会社 代表取締役 山下 克樹

■審査委員講評（Jury Citation）

石見銀山まちを楽しくするライブラリーの改修は、世界遺産「石見銀山とその文化的景観」に含まれる19世紀築の旧商家をアダプティブ・リユースした優れた事例であり、プライベートな空間を地域密着型の施設へと変貌させています。近世の銀採掘による自然環境の変遷を物語る産業景観として、このプロジェクトは、本来の機能が失われた石見銀山の重要性の記憶を継承するという課題に取り組んでいます。ライブラリーは「保全は教育」という理念を体現しており、大学と地元企業の連携を通じて、人口減少と来訪者の減少に対応するため、伝統的な家屋を再生するという地域に根ざした広範な取り組みに貢献しています。ライブラリーの内装デザインは、石見銀山特有の鉱山景観から着想を得ながらも、元の材料をかなりの割合で保存し、地元産の材料を使用することで環境への影響を軽減しています。このプロジェクトは、長期的な連携を通じて持続可能な遺産保全と地域振興を促進した点が高く評価されています。

島根県立大学は本受賞を契機として、地域に根ざした教育・研究活動をさらに推進し、文化遺産の持続可能な活用と地域活性化に貢献していきます。

石見銀山まちを楽しくするライブラリー行燈の間えほんのどうくつカフェ

■石見銀山まちを楽しくするライブラリーとは

この施設は中村ブレイス（株）と島根県立大学で作った、「少し変わったライブラリー」です。地元で義肢装具の製造販売を手掛ける中村ブレイス（株）の中村俊郎会長の「地域に学びの場を作り、町に学生の活動で活力を与えたい」という思いと島根県立大学の「地域とともにあゆむ」という考え方が共感し合い、連携協定のもと旧松原邸というお屋敷を中村ブレイス（株）の古民家再生事業の一環として改装し、施設運営を島根県立大学が行っている施設です。

大学だけが使用する単なるサテライトキャンパスではなく、地域住民や観光客が利用できるライブラリーカフェ兼コワーキングスペースとし、施設内には書架（絵本約200冊、一般書約200冊）カフェ、コワーキングスペース、ミーティングラウンジ、ギャラリー、プール、ゼミスペース等を備えています。



企画と運営を学生が行う事自体を学びの機会と捉え、無料で開放する木曜日～日曜日はカフェでの飲食ができる他、コワーキングスペース（有料）や学生の企画した展覧会を行うギャラリーの運営も行っています。

石見銀山まちを楽しくするライブラリーHPはこちら(https://ginzan-books.com/)