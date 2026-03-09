「ミズノプレミア365インナー　ピュアハイパー」発売

ミズノ株式会社

ミズノは、独自の加工技術で不快なニオイや黄ばみを抑制することで、清潔感を追求したインナー「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」を、3月11日にミズノ直営店、ミズノ公式オンラインなどで発売します。

「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」は、ニオイや汚れが目立ちやすい野球パンツなどにも採用される、スポーツウエアの開発ノウハウを活用しています。ニオイの元となる菌の増殖を抑制する抗菌防臭機能※1で、不快なニオイを抑制します。また、生地の親水性が良く、洗濯する際に水が生地と皮脂汚れの隙間に入り込むことで、皮脂汚れを浮かし落ちやすくします。その結果、黄ばみを抑制します。

※1 抗菌防臭機能であり、消臭機能ではありません。

インターネット調査※2では、ビジネスシーンの服装で意識する点として、約74%の人が「清潔感があるか」を重視すると回答しました。また、別のインターネット調査※3では、約71%の人がインナーの黄ばみや汚れを経験しており、そのうちの約80％の人が、着用する機会が減る、または買い替えを検討すると回答しました。「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」は、こうした悩みを抱える人に応えるため開発したインナーです。

※2 ミズノ調べ（2026年2月6日～2月13日、インターネット調査、N=722）

※3 ミズノ調べ（2026年2月6日～2月13日、インターネット調査、N=494）

「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」の販売目標数は3万枚です（発売から1年間）。

▼詳しくはこちら

URL：https://jpn.mizuno.com/underwear/purehyper

「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」の特長

■抗菌防臭機能『Fresh Hyper』で不快なニオイを抑制

不快なニオイ成分は、汗や皮脂を菌が分解することで発生します。抗菌防臭機能『Fresh Hyper』によりニオイの元となる菌の増殖を抑えます。その結果、不快なニオイを抑制します。

■防汚性に優れた機能『Clean Hyper』で黄ばみを抑制

黄ばみの発生は、洗濯で落としきれなかった汗や皮脂汚れが酸化することが原因です。防汚性に優れた機能『Clean Hyper』により、生地の親水性が良く、洗濯する際に水が生地と皮脂汚れの隙間に入り込むことで、皮脂汚れを浮かし落ちやすくします。その結果、黄ばみを抑制します。

■汗をかいても、洗ってもすぐ乾く吸汗速乾

汗をかいても素早く生地が吸収、拡散、蒸発散することで、常にドライで快適な着心地を保ちます。着用時だけでなく洗濯後も同様に機能を発揮し、早く乾燥します。

「ミズノプレミア365インナー デオロング」も発売

一般消臭試験の10倍の洗濯基準を満たした、「ミズノプレミア365インナー デオロング」も、3月11日にミズノ直営店、ミズノ公式オンラインなどで発売します。香りでニオイごまかさない吸着消臭機能で、汗のニオイだけでなく加齢臭も消臭します。また、従来品から素材を見直すことで通気性が向上しています。

▼詳しくはこちら

URL：https://jpn.mizuno.com/underwear/deolong

「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」

「ミズノプレミア365インナー デオロング」

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799