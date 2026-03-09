AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring 出展のお知らせ：3月24日（火）～3月25日（水）【東京ビッグサイト】

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、3月24日（火）～3月25日（水）に開催される株式会社イプロス主催（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林 啓二、以下「イプロス」）の「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」にクラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を出展することをお知らせいたします。

お申し込みはこちら :https://expo.ipros.jp/event/14986/users/register

■AI/DX営業・マーケティング展 2026 Springとは

国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営するイプロスが主催する、営業・マーケティングの現場で「いま使うべきAI」がわかる展示会です。

イプロス独自の手法によって来場者の課題を可視化し、成果につながる最適なソリューションとのマッチングを実現します。さらに、著名な講師やAIの最先端動向を熟知する協会によるセミナーも開催します。

AIやDXの活用をこれから始めたい方から、さらなる高度活用を目指す方まで、それぞれの立場に応じて次の一手を具体的に見つけていただけます。

⚫︎日程：2026年3月24日（火）～25日（水）10：00～17：00

⚫︎場所：東京ビッグサイト 東4ホール【12-6】

ハンモックは、クラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を出展いたします。

当日は、AIとデータを活用し、製造業の営業現場における課題解決や生産性向上をどのように実現できるかを、具体的なデモンストレーションを交えてご紹介いたします。

ご希望の方は、下記より事前登録の上、お越しくださいませ。

■ホットプロファイルについて

ホットプロファイルは、名刺管理を起点に、AIを融合させた“次世代”営業プラットフォームです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」など、受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、営業活動の効率化と高度化を実現します。営業現場に眠る膨大なデータをAIが分析し、営業の“次の一手”を可視化・提案します。顧客データを最大限に活用することで、効果的な営業施策を推進することが可能です。「現場の営業担当者」から「マネジメント層」まで、必要な情報がひとつに集約されており、営業の生産性向上と売上アップを力強く支援します。

ホットプロファイル 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260309

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

